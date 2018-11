Un nuovo cigno pronto a spiccare il volo: in arrivo il varo dello Swan 65

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Swan è un nome che non ha bisogno di presentazioni, la produzione del cantiere finlandese icona delle barche di classe oggi si articola su tre linee: i maxi, la linea Club Swan dedicata al mondo delle regate e gli Swan “classici”, ovvero performance-cruiser moderni dove viene data grande attenzione al comfort. In quest’ultimo segmento al Salone di Duesseldorf 2019 verrà presentata un’importante novità, il nuovo Swan 65 disegnato da German Frers.

Le linee del nuovo Swan 65 richiamano quelle potenti dei moderni ocean racer, con generosi volumi poppieri dalle linee morbide che potranno regalare ottime prestazioni alle portanti e basso trascinamento con venti leggeri. Il bordo basso libero e la poppa alta mettono in risalto invece quelle che sono le caratteristiche indelebili degli Swan disegnati da German Frers.

Per quanto riguarda la chiglia è possibile scegliere tra tre differenti pescaggi oppure si può optare per la lifiting keel che può variare da 2.75 a 4.20 metri, mentre la doppia timoneria permette di ridurre il pescaggio dei timoni, garantendo controllo e manovrabilità.

La coperta prevede una tuga con finestrature a 360 gradi può avere un duplice aspetto: la versione S (semi-raised saloon) e quella FD (flush deck). Il pozzetto si divide in due zone: per gli ospiti a prua protetta da spryhood e bimini e che può essere “arredata” in modo più sportivo con una tavolo a centrale a tutta lunghezza e sedute senza soluzione di continuità oppure in maniera più protetta con anche un’area prendisole.

La zona centrale del pozzetto è invece dedicata alle manovre e studiata per navigare senza problemi anche in equipaggio ridotto: la zona timoneria prevede cinque winch a portata di mano.

A poppa trova spazio la plancetta abbattibile e il garage per il tender in grado di ospitarne uno lungo fino a 2,80 metri, mentre all’estrema prua il calavele può essere trasformato in cabina per l’equipaggio.



Per quanto riguarda gli spazi interni le soluzioni possono essere diverse a seconda delle esigenze dell’armatore che può scegliere se avere la cabina armatoriale a poppa (ideale per chi ama navigare a lungo) o a prua (soluzione perfetta per chi desidera il massimo della privacy, prevede un letto centrale a isola king size e un generoso box doccia; in questa versione a poppa sono presenti due cabine per gli ospiti con bagno provati.

Sottocoperta si apre un salone di 5 metri con un’impressionante vista panoramica sul mare direttamente connesso con la cucina e la zona dedicata agli strumenti di navigazione.

www.swam65.nautorswan.com