Quiz: quanto ne sai di grandi navigatori? Mettiti alla prova!

Quanto ne sapete di grandi navigatori? In questo quiz che vi stiamo per proporre non troverete domande “tecniche”, ma esclusivamente “storiche” e incentrate sui marinai-mito, dalla fine dell’800 ai giorni nostri. Provate a rispondere senza consultare wikipedia, libri, biografie, per testare la vostra preparazione: siamo certi che ad alcune domande risponderete senza esitazione, ma su altre tentennerete…

Una volta che sarete sicuri delle vostre risposte, cliccate sul link sotto al quiz per vedere le risposte giuste e che tipi di marinai siete! Iniziamo!

DIECI DOMANDE PER METTERE ALLA PROVA LA VOSTRA CONOSCENZA DEI MITI DELLA NAVIGAZIONE

1. Chi, secondo le cronache, ha pronunciato la storica frase “Ogni sciocco potrebbe fare il giro del mondo a vela, ma ci vuole un marinaio con gli attributi per riuscire a farlo da sbronzi”?

A) Robin Knox-Johnston

B) Bernard Moitessier

c) Francis Chichester

2. Chi fu il primo marinaio a circumnavigare i terribili oceani meridionali?

A) Joshua Slocum (1892-95)

B) Vito Dumas (1942-43)

C) Chay Blyth (1971)

3. In che anno gli irredentisti capitanati da Glauco Gaber salparono da Trieste con destinazione Buenos Aires, a bordo di una scialuppa di salvataggio dotata di una piccola vela, l’Italia-Trieste (l’impresa andò a buon fine)?

A) 1946

B) 1947

C) 1948

4. Come si classificò Ellen McArthur, la grande velista inglese, al Vendée Globe (giro del mondo in solitario senza scalo a bordo di Imoca 60) del 2000-2001?

A) Seconda

B) Prima

C) Non partecipò in quell’edizione

5. Come morì il compianto velista solitario Simone Bianchetti (1968-2003)?

A) Fu colto da un malore in porto a Savona

B) Cadde in acqua durante la Route du Rhum

C) A causa di un incidente stradale in Sud Africa

6. Quali furono i due marinai che persero la vita a seguito della Golden Globe Race (giro del mondo in solitario senza scalo) del 1968, uno durante la regata, l’altro nel 1972, mentre stava costruendo la barca per riprovarci dopo aver fallito?

A) Donald Crowhurst e Loïck Fougeron

B) Donald Crowhurst e Nigel Tetley

C) Eric Tabarly e John Ridgway

7. Chi fu il concorrente che polemizzò con Giovanni Soldini dopo che il navigatore milanese aveva salvato Isabelle Autissier all’Around Alone 1998-99 (giro del mondo in solitario a tappe), sostenendo che Soldini fosse avvantaggiato dalla presenza della navigatrice a bordo?

A) Fyodor Konyukhov

B) Josh Hall

C) Marc Thiercelin

8. Quanti anni aveva il pescatore danese-americano Alfred Johnson quando, nel 1876, compì la traversata in solitaria dell’Atlantico, da Gloucester (Massachusetts) ad Abercastle (Galles), a bordo di una barca a vela di 6 metri?

A) 22

B) 30

C) 68

9. Chi è l’unico italiano ad aver vinto un giro del mondo in solitario?

A) Alex Carozzo

B) Giovanni Soldini

C) Vittorio Malingri

10. Chi è stato il primo italiano a vincere la Ostar?

A) Giovanni Soldini

B) Franco Manzoli

C) Andrea Mura