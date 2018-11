Golden Globe Race, cronaca della fine di un mito

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





99 shares

Scuffiato a 180 gradi, raddrizzato, sartiame e albero seriamente danneggiato, a secco di vele. Anche il grande Jean-Luc Van den Heede “saluta” la Golden Globe e fa rotta verso Valparaiso, in Cile. Un evento che era nato come una grande avventura, per dimostrare che chiunque, con una buona preparazione, a bordo di vecchie imbarcazioni a chiglia lunga ante-1988 e senza elettronica, si potesse lanciare nel giro del mondo in solitario senza scalo sulla scia di Robin Knox-Johnston o Bernard Moitessier.

E invece no. Dei 18 skipper partiti, sono rimasti in 7, in quella che ormai è solo una corsa ad eliminazione. Qualcuno di loro ha rischiato grosso, come l’indiano Abhilash Tomy, che si è trovato a dover lottare per raggiungere il GPS ferito alla schiena e immobilizzato, dopo una scuffia. Una scuffia, già. Non stiamo parlando di derive, le barche del Golden Globe scuffiano. E i soccorsi arrivano. Magari a scapito di chi è in mare per lavoro e dei soccorsi avrebbe bisogno.

Gli skipper poi sono in balia delle depressioni meteo con barche troppo lente per potere posizionarsi in maniera corretta nei fronti che li investono. Insomma, non solo un “buco nell’acqua” dal punto di vista di organizzazione dell’evento (partenza che è stata spostata dall’Inghilterra alla Francia, deroghe continue al regolamento originale, categorie create per chi fa scali oltre alla classifica normale, etc) ma, forse, un azzardo pericoloso. Anche noi all’inizio eravamo entusiasti, ma ci siamo dovuti ricredere.

Ma perché sta succedendo questo? La colpa è veramente solo delle barche vecchie? O, assuefatti dalle nuove tecnologie, non siamo più capaci di navigare come una volta, come i veri marinai di cui parla Loick Peyron in questa intervista? Ma c’è anche una terza ipotesi: che il Golden Globe fosse già una follia nel 1968. E in questo caso, replicarlo con le stesse regole cinquant’anni dopo, non sarebbe ancora più folle?

Eugenio Ruocco