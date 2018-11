Santa Margherita e Portofino non vi abbandoniamo. Nel 2019 Il VELAFestival sarà lì

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





85 shares



Decine di telefonate, sms, whatsapp in questi giorni si sono succedute sul mio vecchio smartphone. La domanda era sempre la stessa: cosa fate?

Il VELAFestival e la VELA Cup, in programma dal 2 al 5 maggio a Santa Margherita Ligure e Portofino, sono confermate o sarete costretti a trovare un’altra sede?

Noi vi rispondiamo pubblicamente che, come se non fosse successo nulla, la nuova edizione di VELAFestival e della VELA Cup si svolgerà nel Golfo del Tigullio, nella Liguria di Levante, alle date previste.

Non importa se, come testimoniato dalle immagini che pubblichiamo qui, le ferite inferte dalla furia degli elementi sono gravi.

Ragione di più per non abbandonare Santa Margherita e Portofino in questo difficile momento, ci siamo detti in una riunione di redazione convocata d’urgenza.

Ci saranno disagi? Non lo sappiamo e non lo sanno neppure gli amici sindaci delle due cittadine colpite, con cui ci siamo sentiti per testimoniare la nostra solidarietà, confermando che noi ci saremo. E cercheremo di rendere la grande festa della vela che organizziamo ancora più bella, ricca, utile, piacevole.

E con noi, siamo certi, risponderà al nostro appello tutto il popolo dei velisti ed appassionati che in questi anni ha invaso Santa Margherita Ligure e Portofino per godere dello spettacolo di barche, accessori, velisti famosi, grandi eventi, regate per tutti che è la grande kermesse del VELA Festival e e della VELA Cup.

Ne siamo certi, nessuno mancherà il prossimo anno dal 2 al 5 maggio. Poco importa se ci sarà da evitare una buca in banchina o farà mostra di sé una balconata divelta dalla furia del mare.

Noi e tutto il popolo della vela siamo con voi di Santa Margherita Ligure e Portofino.

Ci vediamo dal 2 al 5 maggio 2019, lì da voi.

Luca Oriani