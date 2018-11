Jean Luc Van den Heede ha scuffiato, il Golden Globe è finito?

Sharing is caring, condividilo con i tuoi amici!





Scuffiato a 180 gradi, raddrizzato, sartiame e albero seriamente danneggiato, a secco di vele. Questo è lo spoglio bollettino che riguarda il leader indiscusso del Golden Globe Jean Luc Van den Heede (scopri chi è QUI), in pieno Oceano Pacifico. Una corsa sempre più a eliminazione, una sorta di navigazione di sopravvivenza quotidiana con gli skipper in balia delle depressioni meteo con barche troppo lente per potere posizionarsi in maniera corretta nei fronti che li investono.

NEWS IN AGGIORNAMENTO