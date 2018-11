Route du Rhum, arriverà la tempesta. L’organizzazione: “Velisti, trovatevi un porto sicuro”

Share

Delle 3.542 miglia di percorso, da Saint Malo a Pointe-a-Pitre, in Guadalupa, le prime saranno veramente toste. Non sarà per niente una Route du Rhum facile. Non lo sarà per la maggior parte dei 123 solitari in gara (tra cui i nostri Andrea Mura e Andrea Fantini, in regata rispettivamente nei monoscafi “rhum” e i Class40).

In banchina c’è chi polemizza: “Ma perché non hanno rinviato la partenza?”, “Posso scommettere che almeno 40 barche daranno subito forfait e altrettante romperanno tutto”, e via dicendo. (nella foto di apertura, Alex Thomson a bordo di Hugo Boss. Alex sarà uno dei protagonisti della regata nella classe IMOCA 60)

LA SUPERDEPRESSIONE

Qual è il problema? Una “superdepressione” con venti fino a 55 nodi e onde di oltre 6-7 metri.

Lo spiega molto bene il Race Director Jacques Caraës: “Per la partenza della regata (4 novembre, ore 14) avremo buone condizioni con venti da sud, sud-est di circa 15-20 nodi. Il difficile arriverà dopo, con una grande depressione in arrivo martedì 6. Trattandosi di un sistema molto esteso (e quindi non passerà in fretta, ndr) abbiamo deciso di dare comunque la partenza ma già lo annunciamo: sarà veramente dura per i partecipanti a partire da mezzogiorno di martedì”.

“IN CASO DI NECESSITA’, FATE ROTTA VERSO UN PORTO SICURO”

E prosegue: “Sono condizioni normali per novembre, accade di frequente in questo periodo dell’anno che arrivino fronti così grandi. Le barche più veloci (leggi: i maxi trimarani Ultim, alcuni IMOCA 60 e i Multi50) potranno provare ad evitare la depressione, ma quelle più piccole faranno bene a trovare una strategia alternativa. Potrebbe non essere una cattiva idea cercare rifugio in altri porti in caso di bisogno e noi forniremo la massima assistenza possibile in quel senso”.

Non a caso, pare che eventuali soste nei porti entro un raggio di 300 miglia dalla partenza non verranno conteggiate, ai fini della classifica, come scali tecnici (quindi nessuna penalità).

Gli scafi più piccoli inoltre dovranno vedersela già domenica con una prima depressione più piccola, alla fine della Manica, al largo di Finistere, con venti da sud-sud-est molto irregolari e mare incrociato con onde fino a 4 metri.