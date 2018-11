VIDEO Storie dalla Route du Rhum – Andrea Fantini: “Sono teso, e va bene così”

Share

Tweet

Pin 17 shares



Tra i 123 velisti solitari che prenderanno parte alla Route du Rhum (partenza da Saint Malo il prossimo 4 novembre destinazione Guadalupa, per un totale di 3.500 miglia), ci sono anche due italiani. Andrea Mura è iscritto con il suo Open 50 Vento di Sardegna (presto la nosta intervista) nella classe Rhum Mono (quella dedicata a vari monoscafi), mentre l’altro Andrea, che di cognome fa Fantini (classe 1982 da Ferrara) prenderà parte alla regata sul Class 40 Enel Green Power (che di fatto, è l’ex barca di Giovanni Soldini): sarà molto difficile, il livello è altissimo e tra i 53 Class 40 in gara ce ne sono almeno 15 condotti da skipper fortissimi.

E’ teso, Fantini. Alla sua prima Route du Rhum (“E’ un sogno già essere qua”) lo skipper non nasconde la sua emotività. Ma è convinto che questa tensione sia più che positiva. “Aiuterà a rimanere concentrato”, mi ha raccontato. Per dirla alla Oscar Wilde, “questa tensione è insopportabile. Speriamo che duri”. Questa l’intervista video in banchina a Saint Malo, a bordo della sua barca. (E.R.)

LA NOSTRA INTERVISTA AD ANDREA FANTINI A SAINT MALO