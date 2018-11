Basta rifiuti: ecco 10 idee green per navigare a impatto zero

Share

Tweet

Pin 0 shares

Ecco una lista con 10 idee molto semplici per rendere la vostra navigazione sostenibile e a impatto zero per l’ambiente. Un mix di prodotti da tutto il mondo che vi permetterà di andare per mare in modo più pulito con alcune soluzioni davvero comode per chi naviga.

WakaWaka

Torcia/caribatterie a energia solare

Una sicurezza per non rimanere mai in riserva di energia, facile da trasportare (grande quanto un cellulare), resistente agli urti, 100% riciclabile ed eco-sostenibile, con una batteria in grado di illuminare le vostre serate in rada per oltre 200 ore: sono queste le principali caratteristiche di WakaWaka Power+. Inoltre con ogni acquisto di un prodotto WakaWaka, il brand si impegna nella missione di portare luce ed energia accessibili a famiglie e persone in aree disagiate.

www.waka-waka.com

Free Wheeling

Fuoribordo ad azione manuale

È il fuoribordo che non usa benzina, non ha batterie, non inquina. Una trovata del neozelandese Ron Marks, costituita da un tubo a “S” con attaccata un’elica ad un’estremità e una manovella all’altra che basta ruotare per far sì che si azioni l’elica. Il rapporto di 3:1, ovvero un giro di manovella per 3 giri d’elica vi farà faticare pochissimo, anche perché Free Wheeling nasce per brevissimi spostamenti a bordo di tender.

www.freewheeling.com.au

Sacchetti Onya

Sacchetti per rifiuti biodegradabili

Il rifiuto tipico che infesta i mari di tutto il mondo è il sacchetto di plastica. Esistono, però, delle alternative più rispettose dell’ambiente come i sacchetti Onya, realizzati al 100% con piante, che li rendono biodegradabili e compostabili. I sacchetti Onya sono contenuti in un pratico packaging con moschettone che permette di averli sempre a portata di mano senza ingombro.

www.onyalife.com

Dewonderpan

Teglia per torte che funziona da forno

Ecco come cuocere pane e torte…senza forno! Siete abituati a fare delle torte o a prepararvi il pane in casa e non sapete come fare in mezzo al mare? La soluzione è questa “teglia miracolosa”. Consigliata dai due navigatori olandesi di Sailors for Sustainability, Dewonderpan funziona da mini-forno e distribuisce il calore che arriva dalla fonte, che può essere un semplice fornello o un micro-onde, in modo omogeneo attraverso tutta la teglia. Il risultato è di avere pane e torte appena sfornate dovunque voi siate a impatto zero.

www.dewonderpan.nl

Natural Strong Marine Hardware

Detergente per barche

È un detergente concentrato studiato appositamente per l’uso a bordo delle imbarcazioni. Natural strong di Marine Hardware è ecologico al 100% perché è realizzato da una base di estratti vegetali, che lo rendono totalmente biodegradabile, con un pH neutro e soprattutto rispettoso dell’ambiente marino!

www.marinehardware.it

Piatti ViviVerde Coop

Piatti biodegradabili e compostabili

Usare dei piatti non “usa e getta” sarebbe la soluzione migliore, ma questa via non è sempre praticabile. Ecco allora i piatti e bicchieri monouso a impatto zero, biodegradabili e compostabili della Linea Vivi Verde Coop, da tenere sempre a bordo per ogni evenienza. Questi piatti sono realizzati in PLA, materiale ricavato dalle piante attraverso alcuni processi chimici, che permette di gettarli senza problemi nei sacchetti dell’umido.

www.e-coop.it/viviverde

Detersivi Eco Winni’s

Detersivi a impatto zero

Per lavare i piatti, bicchieri e posate a bordo senza inquinare i detersivi Winni’s sono una sicurezza. La formula ad alta concentrazione pulisce a fondo tutte le stoviglie, grazie ai tensioattivi che sono molto efficaci contro lo sporco e si biodegradano in fretta senza nessun danno per l’ambiente. Per piatti e ambiente pulito in una crociera sostenibile!

www.winnis.it

If you care Aluminim

Carta stagnola riciclata e riciclabile

La carta stagnola è una di quelle cose che in barca, ma non solo, torna sempe utile. Mentre creare fogli tradizionali di alluminio disperde tantissima energia, quelli di If you care Aluminium usano il 95% di energia in meno, perché 100% riciclati e riciclabili. Un’altra mossa a favore dell’ambiente.

www.ifyoucare.com

Shampoo Marine Hardware

Shampoo per acqua salata

Usare gli shampoo comuni in barca è altamente inquinante e funziona solo con l’acqua dolce. Invece con lo shampoo di Marine Hardware, specifico per l’igiene del corpo e dei capelli, potrete lavarvi anche con acqua di mare grazie alla sua formulazione a pH neutro.

www.marinehardware.it

Posacenere YKPuii

Posacenere in acciaio inox

Se fumare fa già male di per sé, vedere il mare e le spiagge ricoperte di mozziconi non è proprio accettabile. La YKPuii ha ideato un comodo portacenere in acciaio inossidabile con moschettone che potrete portare con voi in ogni circostanza, senza trovarvi nella spiacevole situazione di non sapere dove buttare il mozzicone.

In vendita sul sito: www.aliexpress.com