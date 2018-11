A bordo come su una Tesla (con i nuovi display Navico)

Share

Sempre di più verso console tipo “Tesla”, dove tutto è integrato, touch e a portata di mano. Navico (il grande colosso elettronico che raggruppa i marchi Simrad, B&G e Lowrance oltre a C-Map) ha lanciato una nuova gamma di dispositivi elettronici per la nautica: gli Information Display (ID). I multifunzione ID coniugano un design pulito a un’interfaccia personalizzabile che semplifica il monitoraggio e il controllo dei sistemi di bordo, con una user experience studiata nei minimi dettagli.

Oltre ad offrire l’accesso a tutte le informazioni più importanti, il software ID propone un set di modalità predefinite – basate sull’analisi di esperienze di navigazione reali – che consentono di visualizzare tutti i dati utili al tipo navigazione che si sta affrontando in quel momento. Le modalità predefinite includono System Checks (Controlli del sistema), Cruising (Crociera), Anchoring (Ancoraggio) e Water Sports (Sport acquatici). Inoltre, è possibile configurare una propria modalità personalizzata sulla base delle richieste del cantiere, del tipo di imbarcazione e dal tipo di utilizzo dell’armatore ad esempio crociera, pesca sportiva, navigazione a vela e molto altro ancora.



Gli Information Display sono muniti di uno schermo in vetro bonded e di un potente Integration Hub e verranno proposti sul mercato insieme a una vasta scelta di apparecchiature elettroniche Lowrance, Simrad e B&G. Ogni sistema è composto da uno o più display, collegati tra loro, in modo da funzionare come un unico sistema integrato.

L’ Integration Hub utilizza la connettività Ethernet, WiFi e Bluetooth e dispone di porte Sonar, USB, CAN e NMEA 2000 per la connessione a tutti i sistemi di bordo. Questa innovativa tecnologia display, insieme all’installazione dell’ Integration Hub, semplificherà molto il processo di aggiornamento in caso di migliorie, operazione attualmente complessa per le apparecchiature elettroniche standard. Tutto questo assicura ai cantieri una compatibilità dei display tra più modelli / anni di produzione, oltre a fornire una modalità di aggiornamento semplificata per i proprietari.

Gli Information Display Lowrance, Simrad e B&G faranno il loro debutto sul mercato nel 2019, insieme al lancio di modelli di imbarcazioni realizzate dai principali cantieri a livello mondiale. Per maggiori informazioni, www.navico.com.