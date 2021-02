MadMax Charter – In catamarano nel Mediterraneo

Si distingue dalle altre società di charter perché è solo il titolare, skipper navigato prima che armatore, che si occupa di tutto in prima persona. Un unico referente per prenotazioni, scelta della barca, consigli sui posti più belli dove dar fondo. Basta una telefonata, ancor prima di una mail, per capire le sue competenza e disponibilità, figlie di una vera passione per il mare. Le basi sono sparse in tutto il Mediterraneo: in Grecia, Elba, Croazia, Sicilia, Sardegna, Baleari, Pontine e Corsica. I catamarani da scegliere sono tutti Lagoon. I prezzi partono da 3.500 (8 posti a giugno).

MadMax Charter, tel. 340.1163101, www.madmaxcharter.it