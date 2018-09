Verso i Saloni: tutte le ultime novità. Quarta puntata: focus 12 metri

Eccoci al quarto appuntamento del nostro speciale dedicato alle migliori barche dei saloni nautici in arrivo, Cannes (11-16 settembre) e Genova. Dopo aver visto tutti gli 11 metri arriva il focus dedicato ai 12 metri

1 – SAFFIER 37 – 12 m.

Velocissima, ricercata nelle linee e nelle soluzioni progettuali, una vera e propria “chicca” dei daysailer, con un livello di finiture e particolari curati nei dettagli. Una fuoriserie sportiva per uscite giornaliere all’insegna della vela più pura, una barca con la quale dimenticare nel vero senso della parola il rumore del motore, anche e soprattutto nelle brezze leggere.

Lungh. 12 m; largh. 3,45 m;

www.settemariyacht.it

2 BALI 4.1 – 12,35 m.

Come già scritto per il 5.4, la nuova filosofia dell’interior design rappresenta una delle novità più importanti sui catamarani del gruppo Catana: il 4.1 presenta un interessante salone a L e una zona esterna di poppa con un ampio divano con cuscini dal quale godersi la navigazione. A poppa si è poi pensato di unire i due scafi con una spiaggetta che crea ulteriore spazio dedicato al relax.

Lungh. 12,35 m; largh. 6,72 m;

www.adriaship.it

3 AZUREE 41 (12,50 m)- 46 ROLLBAR (13,99 m)

Cambio look per i modelli Azuree 41 e 46. Stiamo parlando dell’inserimento del rollbar alla fine della tuga, una novità più che estetica decisamente funzionale. In origine infatti i due Azuree venivano proposti con il trasto a terra in pozzetto, soluzione ideale per il pubblico sportivo, meno pratica per i crocieristi puri. Essendo gli Azuree delle barche versatili, che attraggono entrambe le tipologie di velisti, Sirena Marine ha deciso di realizzare questo upgrade. Sul rollbar sono presenti due carrucole che compongono il circuito della scotta randa.

www.sirnew.com

4 FOUNTAINE PAJOT ASTREA 42 – 12,58 m.

Anche il nuovo 42 di Fountaine è stato disegnato da Berret Racoupeau Yacht Design e si vede. A livello estetico e di organizzazione generale delle manovre. Un catamarano indirizzato verso la crociera ma che tradisce anche la volontà di ricercare buone prestazioni.

Lungh. 12,58 m; largh. 7,20 m;

www.catamarans-fountaine-pajot.com

WAUQUIEZ PS 42 – 12,99 m.

Riassumiamo in poche righe il nuovo Pilot Saloon 42 di Wauquiez: solido, ben costruito e con un livello dell’attrezzatura di altissima qualità. Ha al suo interno spazi di stivaggio ampi e vari, gli impianti sono studiati nei minimi dettagli e le finiture sono perfette. Ecco perché il PS 42, progetto di Olivier Racoupeau, è una barca per viverci 365 giorni l’anno.

Lungh. 12,99 m; largh. 4,34 m;

www.yachtsynergy.it