Verso i Saloni: tutte le ultime novità. Terza puntata: da 11 a 12 metri

Eccoci al terzo appuntamento speciale in vista di Cannes (11-16 settembre) e Genova (20-25 settembre). Nell’ultima puntata avevamo già iniziato a vederne diversi scafi intorno agli 11 metri e adesso concludiamo con le barche fino a 12 metri.

1 – DUFOUR 390 GL – 11,93 m.

Si tratta di uno scafo completamente nuovo, ma che comunque si ispira al classico “family feeling” collaudato dei precedenti modelli della gamma Grand Large del cantiere francese e non va a sostituire nessuno degli scafi attualmente in produzione. La parola d’ordine è sempre la stessa. Comodità, senza rinunciare a divertirsi a vela.

Lungh. 11,93 m; largh. 3,99 m;

wwww.dufour-yachts.com

2 – ELAN E5- 11,96 m

La nuova versione dell’Elan E5, dal punto di vista dell’attrezzatura e degli interni sarà maggiormente orientata verso la crociera rispetto alla precedente: spazio al legno massello e a un livello di rifiniture degli interni più elevato, mentre il layout delle manovre adesso si ispira adesso all’easy sailing e alla conduzione anche in equipaggio ridotto.

Lung. 11,96 m; largh. 3,87 m;

www.adriaship.it

3 – BAVARIA NAUTITECH 40 OPEN – 11,98 m.

Disegnato da Marc Lombard, il cat Nautitech Bavaria valorizza il concetto di “open”, in modo tale che la vita a bordo si svolga tutta su un unico livello: quello comunicante del salone-pozzetto. Anche la doppia timoneria è stata pensata in pozzetto e non su un fly e garantisce una buona visibilità al timoniere.

Lungh. 11,98 m; largh. 6,91 m;

www.bavariayachts.com

4 – ITALIA YACHTS 11.98 – 11,98 m.

Il pozzetto del nuovo Italia Yachts 11.98 nella versione “race” è l’erede di quello visto sul plurivittorioso 9.98: il designer Matteo Polli. Linee di scafo, pinna e timone sono frutto di numerose esperienze nel campo dell’ottimizzazione di imbarcazioni da regata e di sofisticati studi. Ma la barca ha tutto quello che serve per una crociera in famiglia (tre cabine e un bagno sottocoperta).

Lungh. 11.98 m; largh. 3,98 m;

www.italiayachts.com