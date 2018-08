Ormeggio gratis in Sicilia per due settimane? Iscriviti alla VELA Cup di Capo d’Orlando!

Tra poco meno di un mese la VELA Cup sbarca ufficialmente in Sicilia nel super marina di Capo d’Orlando. Per questa occasione, nell’ambito della regata, saranno disponibili per gli iscritti due settimane di posto barca gratuito. In questo modo avrete modo di conoscere la città di Capo d’Orlando e tutte le bellezze che la circondano, senza dimenticare cosa c’è davanti, a poche miglia di distanza: l’arcipelago delle Eolie. In Sicilia l’estate non finisce mai ed è il luogo ideale per chi ama andare per mare tutto l’anno, anche d’inverno. Se la magia di questo angolo di Sicilia riuscirà a stregarvi, il marina di Capo d’Orlando è pronto a mettere a disposizione posti barca a prezzi molto vantaggiosi per tutto l’anno. Un motivo in più per passare due settimane in Sicilia a godersi tutto quello che questo splendido territorio ha da offrire.

Come sempre la regata è aperta a tutti e a tutte le barche senza burocrazia e senza certificati. Lo spirito VELA Cup mette come sempre al centro divertimento e la gioia di andare per mare con amici e parenti. È regata/veleggiata che non rinuncia, però, a quel poco di agonismo che rende tutto più appassionante. Questa grande regata/festa con il divertimento che non si ferma in mare, ma continua anche a terra con la premiazione e le estrazioni dei premi. Come per ogni tappa anche a Capo d’Orlando verrà sorteggiato un magnifico orologio TAG Heuer Aquaracer tra tutti i partecipanti, insieme agli altri premi per (quasi tutti) durante la grande festa/premiazione del 29 settembre.

La Sicilia ti aspetta, iscriviti ora!!