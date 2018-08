FOTO Due cuori e un Elan 340. Così Fabio e Marcella si sono sposati in barca

Quest’estate vi abbiamo parlato di diportisti vessati e trattati a pesci in faccia: in Corsica, in Francia, in Croazia. Ora però è il momento di raccontarvi una bellissima storia. Quella di Fabio, Marcella e il piccolo Nicolas.

“Caro Giornale della Vela,

siamo una famiglia di Genova con la passione per il mare e per la vela e vostri abbonati da sempre, Fabio, Marcella, e il piccolo Nicolas, cadetto 2009 Optimist impegnato in questi giorni nel campionato nazionale a Viareggio.

L’anno scorso siamo riusciti a realizzare il nostro piccolo ma grandissimo sogno quello di acquistare una barca a vela, la nostra Malice, una Elan 340 del 2009 con cui partecipiamo ad alcune regate di zona e trascorriamo i nostri momenti felici di vacanza.

Quest’estate, il 19 luglio nella bellissima cornice della Marina di Varazze abbiamo detto SI …proprio su Malice.

Vi inviamo alcune foto per condividere con voi e con i lettori questo momento indimenticabile di felicità.

Buon vento.

Fabio Marcella e Nicolas”

GUARDA L’ALBUM DEL MATRIMONIO IN BARCA