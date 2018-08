Verso i Saloni: tutte le ultime novità. Seconda puntata: da 10 a 11 metri

Prosegue la nostra rassegna sulle migliori barche che potete trovare ai due Saloni principali del Mediterraneo: Cannes (11-16 settembre) e Genova (20-25 settembre). Dopo il primo episodio dedicato alle cinque piccole dei due eventi, da 4 a 10 metri, saliamo di lunghezza e iniziamo a guardare le barche tra i 10 e gli 11 metri.

1 – DEHLER 34 COMPETITION – 10,70 m.

Un interessante aggiornamento di questa barca molto riuscita è stato pensato per questa stagione. il Dehler 34 verrà presentato in una versione Competition. Albero in alluminio maggiorato con sartiame in tondino, chiglia con siluro in piombo per un pescaggio da 2,10 m, randa e fiocco per 71 mq totali di superficie. Timone a barra, interni in sandwich alleggerito, ragno strutturale in carbonio e poppa aperta completano le caratteristiche essenziali di questo scafo che disloca 5,4t. Lungh. 10,70 m; largh. 3,60 m;

www.nautigamma.com

2 – DUFOUR 360 GL – 10,73 m.

Lo sforzo del progetto è stato quello di massimizzare gli spazi a bordo e le prestazioni a vela grazie a un nuovo profilo del timone. Le caratteristiche distintive rimangono l’ampio baglio e lo spigolo dello scafo. La vera novità è il nuovo design studiato per la tuga e la coperta, con ampie finestrature per illuminare gli interni e tutte le manovre rinviate sottocoperta. Lungh. 10,73 m; largh. 3,53 m;

www.dufour-yachts.com

3 – SALONA 380 – 11,60 m.

Il Salona 380 è la barca ideale per chi vuole ama navigare a vela, sempre e comunque: veloce, agile, anche nelle brezze, presenta anche un’anima cruise. Baglio massimo abbastanza contenuto, tuga armoniosa e prua affilata: Maurizio Cossutti ha tirato fuori dal cilindro un oggetto che potrà soddisfare diversi tipi di armatore.

Lungh. 11,60 m; largh. 3,72 m;

www.salonayachts.com

4 – LAGOON 40 – 11,73 m.

Il nuovo 40 piedi rappresenta la sinergia delle evoluzioni Lagoon e va a sostituire il 39 e il 400. Grandi finestrature a scafo e una tuga con vetrate a 360 gradi sul mare, albero ancora più a poppa: il nuovo Lagoon 40 riassume bene il nuovo corso del cantiere francese. Il progetto dello scafo è affidato allo studio VPLP che hanno studiato un piano velico generoso.

Lungh. 11,73 m; largh. 6,76 m;

www.cata-lagoon.com.

5 – RM 11.80 – 11,75 m.

La mano di Marc Lombard ha lasciato il segno: i volumi anteriori sembrano infatti ricordare quelli visti su barche come i Class 40 o gli Imoca 60, con una prua nettamente inversa e soprattutto un elemento ulteriormente innovativo: un accenno di svasatura della murata al dir poco interessante. Una barca da crociera sportiva destinata alle lunghe navigazioni, anche in Oceano.

Lungh. 11,75 m; largh. 4,33 m;

www.yachtssynergy.it