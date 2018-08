“Noi ‘rapinati’ al ristorante croato… per un pugno di scampi”

Altra disavventura di diportisti in Croazia. Dopo il racconto del velista “spennato” per un’assurda normativa, eccovi la testimonianza di Fede Tappa, a suo dire vittima di un vero e proprio “furto” operato dal ristorante proprietario dei gavitelli nella splendida baia di Lavsa, nel parco delle Isole Incoronate. E’ successo tutto il 23 agosto. Fateci sapere cosa ne pensate e se qualcuno di voi vuole raccontarci esperienze simili lo faccia con un commento!

LA TESTIMONIANZA

“Ieri sera ci siamo fermati a Lavsa (2 barche, 4 persone) alle incoronate. Gavitelli del ristorante Idro su una baia che sembrava bellina. Scendiamo e come da consuetudine chiediamo di cenare al ristorante.

Concordiamo per 2 kg di scampi alla busara per 4 persone. Arriva una pentola con dentro pasta, arance, patate e gli scampi erano in tutto una ventina (piccoli) quindi circa 5 a testa. Conto 1590 kune (circa 200 euro).

Paghiamo ma presentiamo le lamentele al titolare dicendo che c’è un limite a truffare i clienti (se tutto va bene c’era meno di 1 kg di scampi nella pentola). Inizialmente ci offre una bottiglia del loro vino (penoso), ma di fronte al nostro rifiuto e alla richiesta di correttezza ci butta fuori dal ristorante.

Fuori ci confrontiamo con altri clienti (inglesi, in vacanza in Croazia) che ci raccontano essere stati “pelati” sotto la minaccia di 500 kune per rimanere all’ancora in baia. Se posso consigliare, alle incoronate evitate Lavsa e soprattutto non andate a mangiare al ristorante Idro: c’è un limite a tutto”!

