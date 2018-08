Cade la moglie fuoribordo, il marito non se ne accorge: salva per miracolo

Sembra incredibile quello che è successo qualche giorno fa sulle coste nordamericane: marito e moglie stavano navigando a bordo della loro barca a vela di 39 piedi nella baia di Narragansett (Newport, Rhode Island), verso Greenwich, nel tardo pomeriggio, quando lei è caduta in acqua e lui non se ne è accorto minimamente, proseguendo la navigazione.

La donna, in lieve stato di ipotermia (per fortuna il clima era mite: se fosse accaduto in inverno?), è stata recuperata da una barca da crociera ben 10 ore dopo, alle quattro del mattino, sull’isola di Prudence, da lei raggiunta a nuoto: l’equipaggio ha sentito le sue urla disperate della “naufraga”.

Il marito è stato trovato a Warwick, cittadina a nord di Newport: aveva ormeggiato la barca come se niente fosse e ha raccontato alla polizia locale che pensava che sua moglie stesse dormendo sottocoperta. Alle due di notte ha realizzato che non era a bordo, e da lì sono partite le ricerche. Gli investigatori stanno ancora provando a venire a capo della bizzarra faccenda.

(La foto ha scopo esclusivamente illustrativo e non si riferisce alla vicenda raccontata nell’articolo)