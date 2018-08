La lunga estate della VELA Cup, tutti pronti al Trofeo Mariperman di Le Grazie?

Anche se l’estate sta giungendo al termine non è ancora tempo di mandare in letargo il costume e la voglia di regate. Il perché è facile: ci sono ancora due VELA Cup in programma per le ultime settimane di settembre, in Liguria e a Capo d’Orlando, Sicilia. Non è passata neanche una settimana dalla fine della VELA Cup Trofeo Formenton e siamo già sintonizzati sul prossimo appuntamento del circuito: il Trofeo Mariperman, che dal 22 al 23 settembre avrà come teatro il Golfo dei Poeti, con “campo base” a Le Grazie.

Una regata dall’atmosfera molto speciale che vede navigare fianco a fianco barche con le vele latine navigare e moderni racer e cruiser o ogni genere di barca che abbia una vela. “Questa regata è uno spettacolo da vedere, ma farla è molto più affascinante”, così una velista si è confidata alla fine della manifestazione lo scorso anno. Se il colpo d’occhio non lascia certo indifferenti, essere parte della festa è tutta un’altra musica, anche perché la VELA Cup fa del divertimento il suo tratto distintivo. Il famoso “spirito VELA Cup” ha contagiato anche il Mariperman, il trofeo è organizzato dalla Marina Militare che è nato trent’anni fa per festeggiare la nascita del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale. Per questo in regia e in acqua ci saranno molti marinai di lungo corso, a bordo di barche d’epoca e classiche. La VELA Cup – come sempre – è per tutti, dai velisti di professione ai semplici amanti della vela che si vogliono sfidare in una location incredibile.

VELA Cup e Trofeo Mariperman

Il villaggio della regata e la segreteria saranno allestiti nella pineta di fronte a Le Grazie (Comune di Portovenere) a partire dal giorno precedente alla manifestazione. Qui si perfezioneranno le iscrizioni, si consegneranno gli adesivi di prua e soprattutto potrete ricevere la preziosa bag con le istruzioni, una copia del Giornale della Vela e utili gadget. La regata avrà luogo, appunto, nel Golfo dei Poeti, per la precisione tra Porto Venere e l’Isola del Tino, sempre all’interno del Golfo di La Spezia, una zona particolarmente protetta dalle onde. Nel tardo pomeriggio, subito dopo il rientro delle barche dalla regata inizierà la premiazione e dopo la grande festa con tutti i partecipanti. In palio, come in ogni tappa della VELA Cup ci sarà un super orologio TAG Heuer Aquaracer che verrà sorteggiato tra tutti i partecipanti alla regata.

