Golden Globe: Cappelletti passa l’equatore, Peche si ritira, Van Den Heede domina

La colorata flotta del Golden Globe prosegue la sua navigazione a buon ritmo, con tutta la flotta che ormai naviga oltre i 30° sud escluso il nostro italiano Francesco Cappelletti che ha invece da poco passato l’equatore, essendo partito quasi due settimane dopo rispetto agli altri concorrenti (LEGGI QUI).

In testa la novità degli ultimi giorni è il ritiro di Philippe Peche e l’ormai netta supremazia di Jean Luc Van Den Heede oltre Capo di Buona Speranza. Il leader Peche, che aveva condotto la regata fin dalle battute iniziali, ha rotto in maniera irreversibile il timone a vento e ha deciso per il ritiro a Cape Town. Dal punto di vista della classifica la regata è praticamente “congelata”, dato che le miglia di vantaggio di Van Den Heede sul secondo, Mark Slats, sono quasi 1000.

Prosegue senza problemi la corsa di Francesco Cappelletti che come dicevamo è entrato nell’emisfero sud. Con un breve messaggio inviato tramite l’app YB Tracker lo skipper toscano ha commentato così: “A quanto pare abbiamo passato l’Equatore! Già un piccolo-grande risultato per me e 007.. È avvenuto nel migliore dei modi, mentre 007 in autogoverno mi trasportava attraverso una notte tranquilla e contemporaneamente il vento prendeva la sospirata rotazione!!!”.

Da segnalare come, nonostante qualche momento difficile con un po’ di “lavatrice” dentro 007 in alcuni frangenti di condizioni dure, Cappelletti procede bene rosicchiano miglia agli ultimi concorrenti della flotta e tenendo in alcuni casi velocità superiori ai 7 nodi. A rendere il tutto più gradevole per l’italiano anche la pesca, che ha fruttato diversi tonnetti e lampughe che sono andati a integrare il cibo disidratato che è alla base dell’alimentazione in questo tipo di navigazioni.

