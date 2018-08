Esplosione? No, un fulmine colpisce l’albero di una barca a vela! | VIDEO

Vi è mai capitato di cercare di riprendere un temporale e di riuscire a immortalare qualche fulmine all’orizzonte? L’uomo in questo video si è trovato nel posto giusto al momento perfetto ed è stato in grado di catturare il momento in cui un fulmine ha colpito l’albero di una barca a vela, trovandosi ad una distanza sufficiente da poterlo raccontare senza aver corso rischi. Questa scena incredibile e spettacolare è stata ripresa a Muggia, a sud di Trieste, e fortunatamente non ha provocato né vittime né feriti. Sarebbe interessante scoprire come appare ora l’albero, dopo aver ricevuto una scossa di tale intensità.