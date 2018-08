Europei e mondiali giovanili si tingono d’azzurro: 3 ori e un bronzo

Sui podi delle due principali regate giovanili della settimana – l’Europeo RS:X e il Mondiale giovanile Laser – il tricolore ha sventolato più in alto di tutte le altre bandiere grazie alle super regate di Mattia Camboni nelle tavole e di Guido Gallinaro e Matilde Talluri nei Laser Radial maschile e femminile. Un successo sotto tutti i punti di vista, a cui si aggiungono, sempre nel Laser Radial, anche il primo posto di Cesare Barabino tra gli under 17 maschili ed il secondo posto di Giorgia Cingolani (CV Torbole) nella classifica femminile. Nelle ragazze Giorgia Speciale è settima in Medal Race, ma campionessa europea nella categoria Youth, ottimo finale di una stagione in cui Giorgia ha conquistato 5 medaglie RS:X e Techno 293 Plus.

Mattia Camboni regala all’Italia il primo europeo in RS:X

A Sopot, in Polonia, l’atleta di Civitavecchia ha raggiunto un risultato storico, portando per la prima volta l’Italia sul tetto d’Europa con le tavole a vela olimpiche. Una settimana di regate che rispecchia quanto visto di recente al mondiale di Aarhus, concluso da Mattia in sesta posizione dopo un secondo posto nella Medal Race finale, la regata a punteggio doppio. A Sopot invece, Mattia ha messo a referto quattro primi posti e due secondi, impreziositi dal secondo posto in Medal che l’hanno consacrato campione d’Europa. Nelle tavole buona prestazione anche di Marta Maggetti che ha portato a casa la sesta posizione.

Guido Gallinaro e Matilde Talluri vincono l’oro, Francesco Viel prende il bronzo

Il nostro Velista dell’Anno Young ci conferma che non ci eravamo sbagliati: Guido Gallinraro è campione del mondo di Laser Radial maschile ai Mondiali delle classi giovanili. A Kiel, in Germania, sul tetto mondo insieme a lui c’è Matilde Talluri che ha comandato la classifica dal primo all’ultimo giorno. Se questa doppia vittoria al mondiale di Laser (la classe più diffusa al mondo) è già di per sé un ottimo risultato, non passa inosservata anche la terza posizione di Francesco Viel che chiude la settimana di regate in terza posizione. Sempre nella top ten ci sono altri tre atleti italiani: Rodolfo Silvestrini, che chiude in quinta posizione, Cesare Barabino, campione del mondo Under 17 e sesto overall, e Matteo Paulon in decima posizione. Tra le ragazze Federica Cattarozzi chiude ottava, mentre Giorgia Cingolani è decima e vice-campionessa del mondo U-17