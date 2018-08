Palermo-Montecarlo: Tonner de Glen ed Endlessgame fanno festa, ma che exploit del Grand Soleil 34 Agylion

Non è il maxi Rambler 88 il vincitore della Palermo-Montecarlo, anche se la barca di George David che vantava alla tattica Brad Butterworth e a bordo tra gli altri Alberto Bolzan, ha conquistato il Trofeo Tasca d’Almerita per il vincitore in tempo reale. Come vi avevamo anticipato nelle classifiche in tempo compensato non sono mancate le sorprese a cominciare da quella IRC che assegna formalmente il vincitore generale della regata. E’ il Ker 46 Tonner de Glen di Dominique Tian il vincitore di quest’edizione, seguito al secondo posto dal sorprendente risultato del piccolo Grand Soleil 34 Agylion condotto in doppio da Alberto Bona e Matteo Sericano che si aggiudicano quindi anche la classifica X2.

Terzo posto per il Cookson 50 Endlessgame di Pietro Moschini autore di una regata importante anche in tempo reale, con a bordo anche il coach della nazionale Nacra 17 Gabriele Bruni e Lorenzo Bressani.

Endlessgame, a conferma della performance di rilievo, si aggiudica la classifica ORC overall, seguito dall’M37 Hebe V di Zdenek Jakoubek, terzo posto ancora per il Grand Soleil 34 Agylion.

