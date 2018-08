Il Vocabolario Semiserio del Velista – Parte 19: da Carro a Cavigliera

Prosegue l’esilarante viaggio goliardico nella terminologia marinaresca, “demolita” scherzosamente dal nostro Adriano Gatta: ecco a voi il Vocabolario Semiserio del Velista…

CARRO

Esiste il grande ed il piccolo.

Il Grande Carro o Gran Carro è uno degli asterismi più classici e più conosciuti della volta celeste; è formato dalle sette stelle più brillanti della costellazione dell’Orsa Maggiore, che formano una caratteristica figura a forma di carro o di un aratro.

L’Orsa Minore contiene un asterismo chiamato colloquialmente Piccolo Carro, perché le sue stelle più brillanti formano un disegno simile a quello del Gran Carro nell’Orsa Maggiore. La stella all’estremo del Piccolo Carro è la Stella Polare, che si trova in posizione quasi coincidente col polo nord celeste.

Viene comunemente chiamato Orsa Maggiore e Minore.

Essendo il carro di genere maschile ci si aspetterebbe Orso, ma, qualcuno munito di ottima vista e di un potente telescopio, assicura trattarsi di soggetto di genere femminile.

CARTA

Con l’utilizzo del GPS, è sempre meno usata, anche se resta obbligatorio averla a bordo. Di uso quotidiano quella doppio velo; è sconsigliato gettarla nel W.C. marino.

CARTEGGIARE

Essendo cadute in disuso le carte nautiche, l’unico carteggio possibile è quello fatto con la carta abrasiva, chiamata a volte anche carta vetrata.

È l’azione di sgrossare, levigare e pulire superfici di legno, vetroresina o metallo dell’imbarcazione.

CASTAGNA

Tipico frutto autunnale che parrebbe non aver nulla a che fare con il mare….

Andate a Trapani ad Ottobre e provate le caldarroste(enormi) di Levanzo( is. Egadi) al sale……FANTASMAGORICHE !!!

CASTAGNOLA

Tipico pesciolino nero che ama nuotare in branco pochi metri sotto la superficie su fondali rocciosi.

La presenza di castagnole rosse, spesso, indica la tana di una cernia.

CASTELLO(vedi foto)

Maniero, costruzione fortificata d’epoca medievale.

Sorge solitamente in un luogo strategico, spesso in posizione elevata, rialzata o arroccata e facilmente difendibile ed è facile ammirarlo dal mare.

Castelli famosi a picco sul mare: Duino, Miramare, Dell’Ovo, Ischia, Gallipoli; senza contare poi quelli Irlandesi e Scozzesi.

CATBOAT

Catwoman usava la Catmobile, perché mai non avrebbe dovuto avere anche una Catbarca ?

CATENA

Serie di noiosissimi e ripetitivi sms che arrivano sul vostro cellulare.

Famosissima quella di Sant’Antonio.

CAVIGLIA(vedi foto)

È la regione anatomica di raccordo fra gamba e piede, nell’ambito dell’arto inferiore, e comprende l’articolazione tibio-tarsica tra le estremità distali di tibia e fibula (o perone) e dell’astragalo del piede, molto spessa sottoposta a lussazioni.

Capita che, soprattutto signore non avvezze alla vita di bordo, salgano a bordo, all’insaputa dello skipper, con scarpe col tacco.

Il problema per il proprietario della barca non è tanto per il danno anatomico della caviglia della signora ma, soprattutto, per il teak della coperta.

Raramente può capitare anche ai maschi non abituati a camminare scalzi.

CAVIGLIERA(vedi foto)

Fasciatura elastica pre-conformata per ridurre i danni di una slogatura alla caviglia.

CONTINUA…

