Il Vocabolario Semiserio del Velista – Parte 17: da Capitaneria di Porto a Capone

Prosegue l’esilarante viaggio goliardico nella terminologia marinaresca, “demolita” scherzosamente dal nostro Adriano Gatta: ecco a voi il Vocabolario Semiserio del Velista…

CAPITANERIA di PORTO

Questo è un vocabolario semiserio…..è meglio non scherzare con certi termini perché poi, in mare, prima o poi, ci trovano…….

CAPITANO

Nel Diporto è spesso confuso con il Comandante; è un termine da usare solo nella Marina Mercantile e in alcuni casi di quella Militare.

Non sopporto che mi chiamino Capitano, anche perché non ho fatto il Militare; tutt’al più, Ammiraglio o Commodoro.

CAPITAN(O) FINDUS

Personaggio nato dalla fantasia dei produttori di filetti di merluzzo esperto in nodi(in realtà, solo nel Nodo Piano) che scorrazza senza scali per i mari con una compagnia di ragazzi(vedi foto) insegnando loro il tiro alla fune e cucinando solo filetti di merluzzo impanati.

I ragazzi lo odiano ma non riescono a scendere dalla nave….Qualcuno li aiuti, grazie !!!

CAPITANO di CORVETTA

Classico figlio di papà che insediatosi nel corpo della marina ama scorrazzare sui lungomari più alla moda abbigliato in divisa di rappresentanza a bordo di un’ auto sportiva( Chevrolet Corvette)

CAPITANO di FREGATA

ATTENZIONE !!! EVITATELO !!!!……(in) Nomen (est) Omen.

CAPO di BANDA

Elemento di spicco nelle bande di ragazzotti che bazzicano lungo i moli.

CAPONARE

Se siete di Brescia e dintorni astenetevi dal dire: “la so, la so !!! “ non è quello che pensate voi…….lubrìchi e volgari individui, ma sta ad indicare l’azione di incocciare il capone alla cicala dell’ancora.

Anche se “caponare”(in senso lubrìco) in barca è cosa buona e giusta.

CAPONE

Così viene chiamato nella Sicilia Occidentale la Lampuga, pesce pelagico molto noto per la prelibatezza delle sue carni e la sua combattività quando viene pescato a spinning.

CONTINUA…

QUI IL LINK A TUTTE LE PUNTATE DEL VOCABOLARIO

NOTE



N.B.1 le definizioni riportate in corsivo sono serie e niente affatto spiritose, non hanno alcun significato scherzoso o goliardico e vanno, quindi, interpretate in modo corretto. Ne potrebbe andare della Vostra vita.

N.B.2 tutti i termini presenti nel vocabolario sono termini legati alla marineria; se volete conoscerne il reale significato vi consiglio: IL VOCABOLARIO DEL VELISTA di Giancarlo Basile ed. Incontri Nautici.

N.B.3 come tutti i vocabolari che si rispettino, i termini sono tutti, CATEGORICAMENTE, in ordine alfabetico.

N.B.4 i termini che nel testo, quando è opportuno, appaiono in grassetto, sono trattati nel vocabolario.

N.B.5 nel libro vengono citati alcuni termini che non compaiono ne Il Vocabolario del Velista. L’ Autore ha deciso, deliberatamente, di inserire questi termini a suo rischio e pericolo.

N.B.6 le immagini, sia di copertina che nel testo, sono tutte dell’Autore.

Qualsiasi riferimento a persone o avvenimenti è puramente casuale…….

L’Autore

Adriano Gatta

DISCLAIMER: L’interpretazione alla lettera di tutti i termini presenti in questo vocabolario, può provocare gravi danni alla Vostra imbarcazione, a quelle naviganti in acque limitrofe alla vostra, agli equipaggi ed a tutte le persone coinvolte nella lettura. L’Autore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dalla corretta interpretazione dei termini stessi presenti nel Vocabolario. Per una corretta navigazione, si prega di fare riferimento, unicamente, a testi che trattino, seriamente, la terminologia marinaresca.