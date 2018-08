Vuoi una barca per volare? Ecco i foiler per tutti. SECONDA PARTE

Nella prima puntata, leggila QUI, c’erano tanti foiler abbastanza tecnici e più adatti a velisti esperti. In questa seconda rassegna ecco alcune barche accessibili tecnicamente anche ai meno esperti.

SKEETA

La facilità prima di tutto. Dietro lo Skeeta c’è l’idea comune a molti altri piccoli foiler, ovvero quella di rendere questo tipo di vela facile e aperta a tutti. La sicurezza è il marchio Quant che produce la barca, già attivo nel mondo del foiling da diversi anni con all’attivo diversi modelli di successo. Lo Skeeta è un singolo che vola su due appendici auto regolanti, non particolarmente tecnico da condurre ma comunque molto performante, con la particolare forma dello scafo che contraddistingue tutti i modelli della Quant. Dati tecnici: Lungh. 3,35 mt; Largh. 1,80 mt; Disloc. 45 kg; Prezzo base 15.345 euro www.quant-boats.com

S9

Si tratta di un catamarano One Design tutto italiano, che può essere condotto in singolo con sola randa o anche con il fiocco in base alle condizioni meteo. Anche questo come altri cat per migliorare la stabilità in volo si muove su quattro appendici immerse, fisicamente richiede un certo atletismo anche perchè è previsto il trapezio ma con un po’ di allenamento può essere adatto a un pubblico ampio. La conduzione dal punto di vista tecnico non è proibitiva anche per i non troppo esperti. Dati tecnici: Lungh. 4,16 mt; Largh. 2,36 mt; Disloc. 78 kg; Prezzo base 16.600 euro www.s9catamaran.com

UFO

Si tratta di un piccolo catamarano che vola su due appendici, un foil centrale e un timone, entrambi a T rovesciata. Semplice da armare, leggero con i suoi 49 chili, vola già nella brezza e ha un sistema di foil autoregolanti grazie a un sensore a prua collegato alle appendici, che muove le stesse in base al moto ondoso e alla velocità della barca. L’UFO è veramente per tutti anche nel prezzo, può piacere certamente ai giovani ma va bene anche per gli adulti che abbiano voglia di tornare a assaporare certe emozioni in una modalità nuova. Dati tecnici: Lungh. 3,05 mt; Largh. 1,70 mt; Disloc. 49 kg; Prezzo base 7.990 euro www.fulcrumspeedworks.com

WASZP

Molto simile sia esteticamente che praticamente al Moth, ma con una grande differenza: il Waszp è un monotipo, non è in carbonio e le appendici essendo sottoposte a monotipia non si possono cambiare, così come il resto della barca. Per questo motivo è molto meno costoso del moth, anche se in parte meno performante. Anche in questo caso il sistema di regolazione di foil viene gestito da un sensore a prua, ma è possibile impostare dei settaggi delle appendici prima dell’uscita e modificare alcune regolazioni in diretta. Dati tecnici: Lungh. 3,35 mt; Largh. 2,25 mt; Disloc. 48 kg; Prezzo base 12.200 euro www.waszp.com

WHISPER

Leggero come i cat più performanti ma un po’ più stretto e si caratterizza per una piattaforma monoblocco non smontabile, che conferisce grande rigidità strutturale. Dotato delle quattro classiche appendigi auto regolanti capaci di innescare il volo già nelle brezze leggere con una certa facilità. Si tratta di un doppio, con trapezio, randa, fiocco e gennaker, veloce anche nel vento leggero. Richiede un po’ di preparazione fisica per sapere restare in sella. Dati tecnici: Lungh. 5,40 mt; Largh. 2,30 mt; Disloc. 78 kg; Prezzo base 26.900 euro www.whiteformula.com