Vuoi una barca per volare? La rassegna dei foiler più “cool” del mercato. PRIMA PARTE

Avete mai pensato di comprarvi una deriva foiler, multiscafo o mono? In due puntate vi presentiamo 10 barche, cinque in questa prima puntata, con differenti livelli tecnici e di costo, dai principianti ai professionisti della velocità. Qual è quella giusta per voi?

EASY TO FLY

Ideato dalla star del Vendée Globe Jean Pierre Dick, con il proposito di avere un catamarano che possa iniziare a decollare a tutte le andature già in 8-9 nodi di vento, adatto a 3 o 4 persone di equipaggio in base al peso, meglio se allenate. I foil sono a S realizzati in carbonio e epossidica, e l’angolo dell’incidenza delle appendici può essere regolato con poco sforzo da una persona d’equipaggio. Il cat prevede una randa square top, un piccolo fiocco e un grande gennaker. Dati tecnici: Lungh. 8,10 mt; Largh. 4,30 mt; Disloc. 350 kg; Prezzo base 19.200 euro www.easytofly.fr

FLYING PHANTOM

Una macchina da guerra volante. Un monotipo che va considerato come una vera e propria macchina da guerra volante. Lungo quanto un F18 ma sensibilmente più largo, più invelato e leggero, capace di un foiling estremamente stabile su ben quattro appendici. Una barca capace di accellerazioni brucianti, per questo motivo è più adatta a velisti di alto livello fisico e tecnico, che vogliono mettersi in gioco a livelli di adrenalina e complessità decisamente elevati. Dati tecnici: Lungh. 5,52 mt; Largh. 3 mt; Disloc. 165 kg; Prezzo base 48.120 euro www.phantom-international.com

IFLY

Un catamarano pensato per chi vuole navigare da solo, capace di volare in maniera stabile grazie a quattro appendici a T che lavorano contemporaneamente in acqua, consente l’emozione del volo già dalle prime uscite senza imporre punte di velocità impressionanti. All’occorrenza alla grande randa dalla testa quadra può essere aggiunta una vela di prua in stile Code Zero per navigare meglio nel vento leggero dalla bolina larga al lasco. Dati tecnici: Lungh. 4,63 mt; Largh. 2,50 mt; Disloc. 90 kg; Prezzo base 19.980 euro www.iflysail.com

MOTH

Tecnico, veloce, perfetto per chi ama sperimentare e mettersi alla prova. Una barca che ha riscosso grandissimo successo nei velisti delle classi olmpiche e non solo. Il regolamento che determina l’appartenenza alla classe moth è sostanzialmente una box rules, vi è quindi un margine di manovra da parte dei costruttori sull’aerodinamica della fusoliera e lo studio della forma delle appendici. Come su altri foiler c’è un sensore a prua che lavora a contatto con l’acqua e in base all’onda e alla velocità regola l’assetto dinamico delle appendici. Dati tecnici: Lungh. 3,355 mt; Largh. 2,250 mt; Disloc. 300 kg; Prezzo base nd. www.moth-sailing.com

NACRA 17

Forse la barca più controversa del variegato mondo del foiling, mal digerita nel mondo olimpico dove è diventata uno dei simboli dei monopoli. Nonostante ciò rappresenta una frontiera tecnica non da poco. Barca capace di performance impressionanti, difficile da condurre, adatta per lo più a velisti professionisti o che abbiano già maturato una buona esperienza sui multiscafi. Dati tecnici: Lungh. 5,25 mt; Largh. 2,59 mt; Disloc. 160 kg; Prezzo base 32.022 euro www.nacrasailing.com