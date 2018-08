Il Vocabolario Semiserio del Velista – Parte 14: da Bravo a Buttafuori

Prosegue l’esilarante viaggio goliardico nella terminologia marinaresca, “demolita” scherzosamente dal nostro Adriano Gatta: ecco a voi il Vocabolario Semiserio del Velista…

BRAVO

Secondo l’alfabeto fonetico NATO, è l’esclamazione che mia moglie fa, in barca, quando assolvo, degnamente, i miei doveri coniugali.

BREZZA

Noto ballerino, coreografo, attore e regista televisivo degli anni ’80, compagno per una vita di Loretta Goggi.

Pare, diciamo pare, fosse appassionato di vela.

BRIGANTINO

Se ne vedono sempre più spesso in giro per i porti; è di bassa statura e, nottetempo, asporta beni preziosi dalle imbarcazioni. Di bassa lega, ma comunque briganti, quelli che asportano attrezzature di coperta.

BULBO

Nelle imbarcazioni d’epoca era di rigore avere al giardinetto dei vasi di fiori.

Le imbarcazioni Olandesi vi ci mettevano a dimora i bulbi.

BURIANA

Abitante di sesso femminile della misteriosa, e mai trovata(di Gucciniana memoria), isola di Buriano(vicina a Muriano) nella laguna di Veniezia.

BUSSOLA

Erroneamente è stato eliso l’accento sulla a finale: Bussolà

Dolce Natalizio tipico di Vicenza e dintorni; noto nel Bresciano come Bossolà è una delle prelibatezze del grande pasticcere pluristellato, Iginio Massari.

N.B. inutile portarlo a bordo per cercare il Nord…….molto meglio mangiarlo in compagnia.

BUTTAFUORI

Sono quasi tutti dei paesi dell’Est.

Alti mt.1,90, ben tarchiati, cattivissimi e sempre in giacca nera con l’auricolare nell’orecchio.

Cosa c’entra con le barche ?

Provate ad avvicinarvi ad uno qualsiasi dei Maxi-yacht ormeggiati a Porto Cervo, Portofino o Saint Tropez e li vedrete materializzarsi dal nulla.

CONTINUA…

NOTE



N.B.1 le definizioni riportate in corsivo sono serie e niente affatto spiritose, non hanno alcun significato scherzoso o goliardico e vanno, quindi, interpretate in modo corretto. Ne potrebbe andare della Vostra vita.

N.B.2 tutti i termini presenti nel vocabolario sono termini legati alla marineria; se volete conoscerne il reale significato vi consiglio: IL VOCABOLARIO DEL VELISTA di Giancarlo Basile ed. Incontri Nautici.

N.B.3 come tutti i vocabolari che si rispettino, i termini sono tutti, CATEGORICAMENTE, in ordine alfabetico.

N.B.4 i termini che nel testo, quando è opportuno, appaiono in grassetto, sono trattati nel vocabolario.

N.B.5 nel libro vengono citati alcuni termini che non compaiono ne Il Vocabolario del Velista. L’ Autore ha deciso, deliberatamente, di inserire questi termini a suo rischio e pericolo.

N.B.6 le immagini, sia di copertina che nel testo, sono tutte dell’Autore.

Qualsiasi riferimento a persone o avvenimenti è puramente casuale…….

L’Autore

Adriano Gatta

DISCLAIMER: L’interpretazione alla lettera di tutti i termini presenti in questo vocabolario, può provocare gravi danni alla Vostra imbarcazione, a quelle naviganti in acque limitrofe alla vostra, agli equipaggi ed a tutte le persone coinvolte nella lettura. L’Autore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dalla corretta interpretazione dei termini stessi presenti nel Vocabolario. Per una corretta navigazione, si prega di fare riferimento, unicamente, a testi che trattino, seriamente, la terminologia marinaresca.