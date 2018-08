Le manovre semplici: come mollare l’ormeggio senza pensieri

Proseguono i semplici e pratici consigli del nostro esperto Luca Sabiu, che questa volta ci parla delle manovre d’ormeggio.

E’ giunto il momento di mollare gli ormeggi. Prima di tutto, la parola d’ordine è “calma” anche se c’è vento. Non serve agitarsi, correre o urlare ordini. Serve solo avere chiaro in mente come si comporta la barca in funzione: a) della direzione del vento al momento in cui si fa la manovra b) dell’azione combinata di timone e motore. Andiamo a vedere nel dettaglio la manovra.

LUCA SABIU

Luca Sabiu, 43 anni, è milanese di nascita e “cittadino del mare per adozione dall’età di 5 anni”. Comandante navi da diporto, istruttore con più di 200 allievi all’attivo, professionista oceanico e navigatore solitario da tempo in prima linea per la sensibilizzazione alla sicurezza in mare. Collabora con la Scuola Nautica Vivere la Vela, a capo del team d’eccellenza Mastersail: i suoi corsi di formazione alla navigazione d’altura sono un’esperienza unica a 360°. Ci mostrerà, in questa e nelle prossime puntate, la preparazione della barca e i segreti per effettuare tutte le manovre in equipaggio ridotto.

www.viverelavela.com