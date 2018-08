Occhio diportisti: ecco come vi spennano in Croazia

Se state navigando serenamente in Croazia e non volete rovinarvi le vacanze vi consigliamo di leggere la lettera che ci ha inviato Stefano, un diportista sta veleggiando nelle acque croate e che è stato multato per un motivo assurdo: una volta effettuata l’uscita dal porto doveva per legge abbandonare le acque territoriali al più presto. Avevamo già parlato della costosa burocrazia croata (CLICCA QUI) e adesso vi consigliamo di fare attenzione anche a questa eventualità.

Durante la navigazione in Croazia qualche giorno fa, subito dopo aver fatto l’uscita a Dubrovnik per proseguire a Sud con destinazione successiva Grecia, abbiamo costeggiato le mura della città vecchia per scattare due foto al Castello, dopodiché abbiamo preso il largo. A circa 12-15miglia a sud siamo stati inseguiti e fermati da una motovedetta della polizia Croata, la quale ci ha contestato un’infrazione da pagarsi immediatamente con carta di credito, inizialmente di 650 kune che che pochi minuti dopo sono diventate 1000 kune. La motivazione è che una volta effettuata l’uscita uno deve per legge uscire dalle acque territoriali al più presto.

Dalla foto del plotter si evince la ns rotta e il punto dove siamo stati fermati. L’uscita del porto di Dubrovnik punta a nord , quindi per andare a sud si va comunque in quella direzione. Non ci siamo fermati e non abbiamo stazionato nemmeno un secondo.

Abbiamo pagato e taciuto ma vorrei sapere se qualcuno ha vissuto esperienze analoghe.

PS : facendo un calcolo spannometrico presumo che l’inseguimento per recuperare le 1000 kune di multa a loro sia costato almeno 10000 Kune. A detta del poliziotto fanno 10 multe al giorno per lo stesso motivo.

Stefano