BOA

Come la biscia, non è velenosa ma pur non mordendo se sale a bordo vi ingoia interi.

Porre la massima attenzione se navigate lungo il Rio delle Amazzoni(cosa peraltro difficile a vela)dove di Boa ce ne sono tanti.

BOCCA DI LUPO

Famosa quella della “nonna” di Cappuccetto Rosso.

BODUTTA(vedi foto)

Soprannome dato ad una gagliarda “Navescuola” che ha iniziato all’ars amandi numerosi marinai e velisti, alcuni anche, anagraficamente, attempati.

Esiste da sempre; come, peraltro, il lavoro più antico del mondo al quale la Bodutta si è attata.

BOLERO

Danza spagnola, famoso quello di Ravel, spesso ballato a bordo.

BOLINA

Tipica risposta di un local del lago d’Iseo alla domanda <<come si chiama quella ragazza ? >>

<< boh, Lina >> per elisione bo, Lina.

BOMA

Tipica risposta di un local del lago d’Iseo indeciso, alla domanda <<come sarà il tempo oggi ? >>

<< boh, mah >> per elisione bo, ma.

BOMPRESSO(vedi foto)

Lunga asta posta a prua delle barche a vela dove, abitualmente, i ragazzi di bordo si appostano per fare spettacolari tuffi.

Occasionalmente viene usato anche per murare il Gennaker

