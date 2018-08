Beccaria “Le Roi” in trionfo a Les Sables: non c’è storia nella tappa di ritorno

Aveva detto alla vigilia della partenza “Non spingerò troppo, sarà più conservativo e mi preoccuperò di gestire il vantaggio” ma per Ambrogio Beccaria in questo periodo sembra proprio difficile fare una regata normale. Dopo la netta vittoria della prima tappa della Les Sables – Les Acores – Les Sables (LEGGI QUI) “Bogi” e Geomag si impongono anche nella tappa di ritorno da Horta a Les Sables, 1270 miglia, andando a vincere nettamente la regata con un vantaggio complessivo tra le due tappa di dimensione “monstre” con il tempo di 6 giorni, 3 ore, 21 minuti e 43 secondi. Si tratta della quinta vittoria di fila in questa stagione, di fatto è il re della classe Mini 650 Serie e il resto della flotta probabilmente si starà chiedendo cosa fare per interrompere questo dominio. Quinta vittoria che incorona Ambrogio Beccaria campione di Francia di Course au Large.

Niente da fare per la muta di ministi francesi che aveva come obiettivo quello di provare a scalfire il dominio dello skipper italiano. La regata è andata quasi come da copione: vento leggero nella fase iniziale, la flotta ha fatto rotta a nord per agganciare un fronte e partire al traverso/lasco a medie sempre intorno ai 9/11 nodi. Beccaria al momento giusto era quello posizionato più a nord e come spesso accade si è trovato perfettamente in fase con la rotazione e il rinforzo del vento, prendendo la testa della regata già ben prima di metà percorso e non mollandola più fino all’arrivo di Les Sables.

La vela italiana oggi ha un fenomeno che si chiama Ambrogio Beccaria. E’ lui la punta di diamante della nostra vela oceanica. E’ pronto per esplodere definitivamente, la Mini Transat 2019 lo sta aspettando.