Come manovrare senza aiuto di nessuno: la virata con l’autopilota

La virata in solitario, utilizzando l’autopilota, è una manovra molto semplice (anche in condizioni di vento più sostenuto) se avete bene in testa la sequenza giusta di operazioni da compiere. Questo tipo di manovra funziona qualora stiate navigando di bolina stretta. Vi spiego come fare. Dopo la puntata dedicata alla riduzione del genoa con autopilota (leggi QUI), andiamo a vedere come cambiare di bordo.

FASE 1

FASE 2