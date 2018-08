Il Vocabolario Semiserio del Velista – Parte 7: da Arridare a Azimut

Prosegue l’esilarante viaggio goliardico nella terminologia marinaresca, “demolita” scherzosamente dal nostro Adriano Gatta: ecco a voi il Vocabolario Semiserio del Velista…

ARRIDARE

Rafforzativo doppio del verbo DARE. Quando l’azione di dare viene rifatta, diviene RIDARE e se fatto nuovamente Arridare.

Tipica la frase in gergo romanesco: A-RRIDAJE

ASSUCCARE

Nella prefazione l’A. ha chiarito che le definizioni sarebbero(avrebbero ? all’accademia della Crusca l’ardua sentenza) potute essere spiritose e financo goliardiche, ma la volgarità greve e gratuita non è nel suo DNA…….quando è troppo è troppo……..

ATTERRAGGIO, ATTERRARE(vedi foto)

L’azione atta a far posare sulla coperta della vostra imbarcazione il vostro nuovissimo Drone, con in quale vi divertite a riprendere la vostra barca ed i vostri vicini in rada per poi “postare” le immagini sui Social….Sigh !!! Se avete un Megayacht ci potreste far atterrare il Vostro costosissimo elicottero-tender.

AURICO

Composto a base di Oro trivalente.

Sarà forse per questo che le barche con vele Auriche costano così care ?

AUTOSTROZZANTE

Se soffrite di depressione non fatene uso.

AZIMUT

Società di servizi finanziari. Se vendete la vostra barca potreste investire il ricavato.

CONTINUA…

NOTE



N.B.1 le definizioni riportate in corsivo sono serie e niente affatto spiritose, non hanno alcun significato scherzoso o goliardico e vanno, quindi, interpretate in modo corretto. Ne potrebbe andare della Vostra vita.

N.B.2 tutti i termini presenti nel vocabolario sono termini legati alla marineria; se volete conoscerne il reale significato vi consiglio: IL VOCABOLARIO DEL VELISTA di Giancarlo Basile ed. Incontri Nautici.

N.B.3 come tutti i vocabolari che si rispettino, i termini sono tutti, CATEGORICAMENTE, in ordine alfabetico.

N.B.4 i termini che nel testo, quando è opportuno, appaiono in grassetto, sono trattati nel vocabolario.

N.B.5 nel libro vengono citati alcuni termini che non compaiono ne Il Vocabolario del Velista. L’ Autore ha deciso, deliberatamente, di inserire questi termini a suo rischio e pericolo.

N.B.6 le immagini, sia di copertina che nel testo, sono tutte dell’Autore.

Qualsiasi riferimento a persone o avvenimenti è puramente casuale…….

L’Autore

Adriano Gatta

DISCLAIMER: L’interpretazione alla lettera di tutti i termini presenti in questo vocabolario, può provocare gravi danni alla Vostra imbarcazione, a quelle naviganti in acque limitrofe alla vostra, agli equipaggi ed a tutte le persone coinvolte nella lettura. L’Autore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dalla corretta interpretazione dei termini stessi presenti nel Vocabolario. Per una corretta navigazione, si prega di fare riferimento, unicamente, a testi che trattino, seriamente, la terminologia marinaresca.