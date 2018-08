Il Vocabolario Semiserio del Velista – Parte 4: da Amantiglio ad Andare a Scogli

Prosegue l’esilarante viaggio goliardico nella terminologia marinaresca, “demolita” scherzosamente dal nostro Adriano Gatta: ecco a voi il Vocabolario Semiserio del Velista…

AMANTIGLIO

Velista o marinaio che predilige, tutte le sere, in rada, farsi una tisana con questa essenza rilassante ed emolliente; utile contro insonnia, tachicardia, ansia e stress.

AMMIRAGLIATO

Grande palazzo, spesso in stile rinascimentale, locato solitamente sul lungomare in posizione strategica e panoramicamente molto remunerativa, sede degli uffici della Marina Militare e del suo Comandante, l’Ammiraglio, appunto.

AMMIRAGLIO

Non avendo fatto il militare non so riconoscere neppure i gradi di un Vigile Urbano.

Ma so con certezza che l’Ammiraglio, ha un sacco di stellette, corone e strisce su un’immacolata divisa bianca.

Come la barba che, in Marina, è un segno distintivo degli ufficiali di alto grado.

ANCA

Ciascuna delle due parti dei fianchi dove questi si arrotondano verso la poppa, di una “nave-scuola”(vedi anche Bodutta).

Se sono, come peraltro sono normalmente, due, si dicono anche Anche e, se poi la “nave scuola” ha anche non una ma bensì due belle poppe….è il caso di farci un pensierino……

ANCORA

La tastiera non ci permette di porre l’accento sulle maiuscole, quindi vedete voi…

Avverbio di tempo usato dall’equipaggio in risposta allo skipper, non molto esperto nell’ancoraggio, quando questi ordina, per l’ennesima volta, di dare fondo all’ àncora: Ancòra ?

ANCORAGGIO

Esclamazione fatta da due ragazzi sgrammaticati (an va con l’h), dopo aver visto un’imbarcazione dare fondo all’ancora (ancorarsi) in una stretta baia con onda formata e vento a 35 nodi…. Noi avremmo, piuttosto, esclamato: sono dei co…..i (leggi incoscienti).

ANDARE A SCOGLI(vedi foto)

Sinonimo di Incagliarsi

CONTINUA…

QUI IL LINK A TUTTE LE PUNTATE DEL VOCABOLARIO

NOTE



N.B.1 le definizioni riportate in corsivo sono serie e niente affatto spiritose, non hanno alcun significato scherzoso o goliardico e vanno, quindi, interpretate in modo corretto. Ne potrebbe andare della Vostra vita.

N.B.2 tutti i termini presenti nel vocabolario sono termini legati alla marineria; se volete conoscerne il reale significato vi consiglio: IL VOCABOLARIO DEL VELISTA di Giancarlo Basile ed. Incontri Nautici.

N.B.3 come tutti i vocabolari che si rispettino, i termini sono tutti, CATEGORICAMENTE, in ordine alfabetico.

N.B.4 i termini che nel testo, quando è opportuno, appaiono in grassetto, sono trattati nel vocabolario.

N.B.5 nel libro vengono citati alcuni termini che non compaiono ne Il Vocabolario del Velista. L’ Autore ha deciso, deliberatamente, di inserire questi termini a suo rischio e pericolo.

N.B.6 le immagini, sia di copertina che nel testo, sono tutte dell’Autore.

Qualsiasi riferimento a persone o avvenimenti è puramente casuale…….

L’Autore

Adriano Gatta

DISCLAIMER: L’interpretazione alla lettera di tutti i termini presenti in questo vocabolario, può provocare gravi danni alla Vostra imbarcazione, a quelle naviganti in acque limitrofe alla vostra, agli equipaggi ed a tutte le persone coinvolte nella lettura. L’Autore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dalla corretta interpretazione dei termini stessi presenti nel Vocabolario. Per una corretta navigazione, si prega di fare riferimento, unicamente, a testi che trattino, seriamente, la terminologia marinaresca.