Andrea Mura si dimette e torna ad essere un normale velista

Andrea Mura ha annunciato le sue dimissioni da parlamentare attraverso una lettera inviata al Presidente della Camera, Roberto Fico, in cui spiega le ragioni che lo hanno portato a questa decisione. Dopo tutte le voci che si sono rincorse (CLICCA QUI), il velista oceanico ha deciso di prendere posizione in maniera chiara ed inequivocabile come mostra la lettera riportata qui sotto.

La lettera di Andrea Mura al Presidente della Camera, Roberto Fico

Al Presidente della Camera dei Deputati

Egregio Presidente,

con questa lettera presento le mie dimissioni da membro della Camera. È stato per me un grande onore essere eletto per rappresentare i cittadini nella Camera dei Deputati da Lei autorevolmente presieduta. Ho sempre ritenuto che stare in Parlamento non possa essere solo un onore o un privilegio, ma un dovere di servizio, per partecipare attivamente e legiferare. Ho assunto e portato avanti il mandato di parlamentare con la massima serietà e nel pieno rispetto delle istituzioni repubblicane. Ho partecipato alla stragrande maggioranza delle sedute della Camera. In totale sono mancato a 7 sedute, per impegni sul territorio o per una breve malattia. Ciò nondimeno sono stato oggetto di un linciaggio mediatico senza precedenti, di accuse ignominiose basate su fatti inesistenti, su affermazioni da me mai pronunciate, che nessuno ha mai voluto verificare. Ho subito dei danni enormi e agirò in tutte le sedi per difendere la mia reputazione. Sono stato espulso dal mio gruppo parlamentare senza essere nemmeno convocato, senza poter replicare alle accuse infamanti che mi sono state rivolte. Alla luce di tutto quello che è accaduto non ha alcun senso restare in quest’aula, senza poter incidere, senza poter portare avanti il progetto per cui sono stato eletto dai cittadini che mi hanno votato. Torno ad essere un cittadino comune, come sono sempre stato. Torno nel mio mondo, allo sport e al mare, dove ci sono i valori a cui mi sono sempre ispirato: l’impegno, il sacrificio e – da buon sardo – la parola data. Continuerò le mie battaglie per la difesa del mare e dell’ambiente fuori del Parlamento.