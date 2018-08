Si chiama FortyTwo ed è la nuova nata di Eleva Yachts

Una sorpresa, una new entry sul segmento dei 40-45 piedi tutta da scoprie e, dati gli esordi di questo marchio, si preannuncia interessante.

Si chiama The FortyTwo il nuovo modello voluto Eleva Yachts il cui varo è previsto nella stagione 2019. Riprende i canoni estetici costruttivi e funzionali di The Fifty, il modello d’esordio del brand italiano.

La nuova barca è nata per la crociera veloce con l’obiettivo della massima sicurezza e solidità. La versione Mediterraneo è per il nostro mare, la Ocean con roll bar, è dedicata a chi vuole grande semplicità di manovra e protezione in pozzetto.

Il progetto è di Giovanni Ceccarelli. La laminazione sarà con procedimento di infusione sottovuoto con resine e materiali di alta qualità. Non ci saranno controstampi strutturali e i rinforzi sono realizzati in carbonio. Eleva Yachts ha come obiettivo quello di proporre barche a vela di grande qualità, dedicate al gran turismo nautico, progettate e costruite per essere al 100% Made in Italy.