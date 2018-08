Hylas 60, un giramondo purosangue firmato da German Frers

C’è la firma di German Frers su una barca destinata a non passare inosservata. Stiamo parlando del nuovo Hylas 60, un bluewater cruising puro che lo studio Frers ha disegnato per il marchio che ha già all’attivo oltre 520 barche dal 1985 a oggi.

“Hylas Yachts si è fatta un nome che è garanzia di qualità grazie allo sviluppo di yacht in grado di portare i suoi croceristi intorno al mondo” racconta Andy Huang, CEO di HylasYachts. “L’H60 continua la nostra tradizione di bluewater a alte prestazioni, migliorando con questo progetto una superficie di coperta sempre più pulita e un volume impressionante di spazio interno”. Come ogni Hylas Yacht, il progetto dell’H60 inizia con la forma dello scafo, disegnata per essere efficiente in una vasta gamma di condizioni di mare.

La barca esteticamente si caratterizza per una tuga dall’altezza decisamente contenuta e una finestratura continua in stile Deck Saloon, il che esalterà decisamente il livello di luminosità interna. Il bordo libero è importante per garantire l’ampiezza dei volumi ma è spezzato dalle finestrature sulla fiancata. Tutte le manovre correranno a scomparsa per esaltare l’ampiezza delle superficie esterni sfruttabili in ogni modo grazie alla più completa pulizia.

Per gli interni, il cui disegno è stato realizzato dagli italiani di Hot Lab, saranno disponibili i layouts a 3 e 4 cabine. HotLab ha creato un design luminoso e arioso con una selezione di finiture in legno e tessuti alla moda. L’H60 ha uno scafo leggero con un nucleo a celle chiuse e infuso con resina vinilestere, rivestito con gelcoat isoftalico trasparente per monitorare il processo d’infusione. La chiglia con le alette sul bulbo è pensato per ridurre lo scarroccio e fornire il giusto raddrizzamento per supportare un piano velico potente.

Scheda tecnica H60

Lungh. 18.05 m

Lungh. gall. 16.74 m

Largh. 5.26 m

Immersione corta 2.0 m

Immersione profonda 2.5 m

Dislocamento 29,600 kg

Serbatoio acqua 1,480 lt

Serbatoio carburante 1,400 liters

Sup. vel. bolina 169.73 mq

Motore: Volvo Penta D3 150 hp

Progetto: Germán Frers

Interior Design: HotLab

Hylas Yachts

Gli Hylas Yachts sono costruiti da Queen Long Marine, Taiwan, il brand è stato fondato nel 1985. Il cantiere Queen Long è stato costruito ancora prima, nel 1978, dalla famiglia Huang. Con oltre 520 imbarcazioni lanciate finora, che vanno dai 44 ai 70 piedi, Hylas offre yacht di lusso affidabili e facilmente maneggiabili. Il team di progettazione presenta nomi di livello mondiale del design internazionale come Sparkman & Stephens, Germán Frers, Bill Dixon, Dean Salthouse e Doug Zurn.

www.hylasyachts.com