François Gabart alla Alex Thomson: trainato su una tavola foil da un cat radiocomandato. VIDEO

François Gabart alla Alex Thomson? pare proprio così, e il biondo francese frantumatore di record in Oceano è stato quasi più fantasioso del collega di Hugo Boss. Nel video che vi proponiamo Gabart infatti si fa trainare su una tavola foil da un catamarano foil Diam. Tutto qui? No. Sul catamarano non c’è nessuno a bordo, perché è lo stesso Gabart a comandarlo tramite autopilota a distanza.