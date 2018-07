D’Alema ora affitta la barca. Ma è sempre quella che aveva venduto

“Peccato che l’abbia venduta. Era così una bella barca”, commentarono in molti in banchina, nel 2012, quando l’ex parlamentare Massimo D’Alema vendette il suo Ikarus.

Lo costruì il cantiere Stella Polare su progetto del compianto Roberto Starkel, diciotto metri per 4,86 di larghezza, un albero di oltre 20 metri e un’attrezzatura da barca da regata. D’Alema personalmente contribuì ad attrezzarla scegliendo il meglio (ve ne avevamo parlato qui)

Per fortuna sua e dei suoi fans quest’estate è riuscito a noleggiarla. I quotidiani della Sardegna hanno avvistato l’ex premier navigare dalle parti delle isole Lavezzi e Cavallo, sotto Bonifacio, in Corsica, con la sua ex barca. Ora l’Ikarus ex D’Alema si chiama Giulia G (come sua figlia) e batte bandiera inglese, è di proprietà della società Chase Book Ltd gestita dal cittadino svizzero Stefano Camponovo, come scrive l’informato quotidiano Il Giornale.

Che scrive anche: “Nei bilanci la barca costituisce l’unico asset della società (valutata 678.000 euro). Vi sono poi debiti per 743.600 euro, a dimostrazione che la barca non è stata ancora pagata. Nonostante Giulia G compaia su diversi siti di chartering, non sembra sia molto gettonata: nei bilanci non risulta alcun incasso per tale attività, se non un misero credito per 12.500 euro (pari al costo di affitto per una settimana, come pubblicizzato sui siti delle società di chartering). Insomma, nonostante la barca non sia più di D’Alema, pare sia l’unico a usarla”.

Siamo lieti che D’Alema sia riuscito a far navigare di nuovo la sua ex barca, sarebbe stato un peccato lasciarla ferma in un porto inglese. Grazie Massimo!