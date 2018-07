Hai mai veleggiato alla Maddalena? Ecco 5 motivi per non perdere la VELA Cup/Trofeo Formenton

Mancano solo venti giorni all’inizio della TAG Heuer VELA Cup/Trofeo Formenton di Porto Rafael (Palau) Sardegna e non stiamo più nella pelle dalla voglia di partire per questa mitica regata. Il 20 agosto verranno festeggiati i trent’anni di questa regata che rivive sempre fedele allo spirito impresso da Mario Formenton, ideatore di questa regata/veleggiata, che ha come teatro uno dei luoghi più spettacolari del Mediterraneo: l’arcipelago della Maddalena. Ci sarebbero decine di motivi per partecipare a questa regata, una delle più attese dell’estate, che ogni anno richiama centinaia di velisti nel piccolo borgo di Porto Rafael, ma siamo sicuri basteranno questi cinque.

1 – Posti da scoprire

L’atmosfera di Porto Rafael, un piccolo borgo nel nord-est della Sardegna, è qualcosa di unico. L’aria di mare, la tranquillità di un paese che sembra cristallizzato nel tempo, immerso nei suoi ritmi e nelle sue tradizioni, sono tutte sensazioni che vale la pena provare. Una volta partiti per la veleggiata vera e propria, vi ritroverete a navigare nell’arcipelago della Maddalena, un’esperienza assolutamente consigliata a chiunque non l’abbia mai vissuta in prima persona.

2 – Libri da leggere

Quest’anno il Trofeo Formenton compie trent’anni, un traguardo raggiunto grazie alla passione di chi lo organizza e di chi vi prende parte, edizione dopo edizione. Per ripercorrere questo bellissimo trentennio di vela e passione per il mare ad ogni iscritto sarà consegnato il libro sul “Trofeo Mario Formenton”, un mosaico di tutte le testimonianze di moltissimi che hanno partecipato e che partecipano ancora a questa regata.

3 – Feste da non perdere

La VELA Cup ed il Trofeo Formenton sono una festa sia a terra che in mare. Non ci si annoia mai nelle tappe del circuito, tra luoghi mozzafiato e feste indimenticabili. Dopo la premiazione, infatti, inizia il party vero e proprio che coinvolge tutti gli equipaggi e l’organizzazione e continua fino a tarda serata.

4 – Regata/veleggiata per tutti

La vela allunga la vita e la VELA Cup si può fare anche a cento anni. Al timone. Se non ti sei ancora convinto qui c’è la dimostrazione (CLICCA QUI), direttamente dalla VELA Cup di Santa Margherita Ligure di quest’anno. La VELA Cup è la regata per tutti gli equipaggi e per tutte, ma proprio tutte, le barche a vela!

5 – Premi ricchissimi

I premi della VELA Cup sono tantissimi e molto interessanti, tra cui un super orologio TAG Heuer che verrà estratto tra tutti i partecipanti della tappa e consegnato, insieme agli altri alla festa/premiazione.

