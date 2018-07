La denuncia del diportista: “Così la polizia francese mi ha rovinato la vacanza in barca”

Non necessita di troppe presentazioni l’articolo che ci ha inviato il velista Sergio Storini, protagonista suo malgrado di una disavventura in Costa Azzurra. Alla base della vicenda, a quanto si legge, l’incompetenza dei poliziotti francesi. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento!

“COME LA POLIZIA FRANCESE MI HA ROVINATO LA VACANZA IN BARCA”

Buongiorno

Sono un assiduo lettore della vostra rivista che acquisto in edicola; posseggo una barca a vela di 12 metri che tengo a Sanremo.

Vi voglio raccontare cosa mi è accaduto l’altro giorno in Francia.

Io e mia moglie abbiamo portato ad Antibes una coppia di amici, il giorno 24 luglio di ritorno ci siamo fermati per un bagno nella baie de Roquebrune di fronte alla plage Du Buse dove sono situate delle boe gialle che delimitano la zona da non oltrepassare. Ho dato ancora e ho controllato di essere all’esterno delle boe.

Dopo 2 ore ho salpato l’ancora e appena terminata l’operazione è arrivato un gommone con tre poliziotti che mi hanno intimato di fermarmi (tralascio i modi) per un controllo. Si attaccano a una bitta, spengo il motore e mi chiedono i documenti: patente nautica, carta di identità, libretto di navigazione della barca, assicurazione.

Mi chiedono di vedere i razzi e quattro salvagente (in barca ne ho 8). Dopo 15 minuti, terminato il controllo senza aver trovato nulla da contestare, mi dicono che sono entrato all’interno delle boe. Certamente senza ancora e loro col gommone che spingevano era il minimo che potesse succedere; dico che prima del controllo ero all’esterno in posizione regolare ma insistono che loro hanno visto diversamente: mi ritirano la carta di identità e la patente nautica e mi dicono che la mattina dopo devo presentarmi al posto di Polizia di Mentone. Vado al porto di Mentone e ormeggio per la notte.

La mattina seguente 25 luglio mi faccio una camminata di 2,5 km e vado al posto di Polizia: qui come in una barzelletta mi chiedono un documento; dico che loro mi hanno ritirato la carta di identità e per farla breve si accontentano di una fotocopia che ho sempre nel dossier della barca.Dopo un po’ mi riceve il poliziotto del giorno prima, mi richiede ancora i documenti della barca e stende un verbale con scritto che stavo navigando a 300 metri dalla costa e all’interno delle boe gialle: cerco di contestare ma come il giorno prima non ci sono storie; mi restituisce i documenti e mi da un foglio con l’obbligo di presentarmi il giorno dopo all’ufficio Des Affairs Maritimes di Nizza. Chiedo se posso tornare in Italia e mi dice che non ci sono problemi, l’importante è che mi presenti il giorno seguente a Nizza.

Torno a Sanremo, nel frattempo vista la situazione ci siamo rovinati la breve vacanza e la mattina seguente vado a Nizza. Qui trovo altre persone e una coppia di ragazzi Italiani che avevano noleggiato un barchino a motore di 4 metri senza l’obbligo di patente a Bordighera: loro erano all’ancora e non si erano accorti che effettivamente erano entrati di un paio di metri all’interno delle boe, ma un barchino così piccolo può anche andare a riva con il motore spento.

Dopo un po’ vengo ricevuto dal capo dell’ufficio: si presenta e gentilmente mi dice che parla un po’ di Italiano (io parlo un po’ di Francese) e mi chiede come si è svolta la faccenda: quando gli dico che mi sono stati ritirati i documenti, a momenti salta dalla sedia, poi terminata la mia esposizione mi chiede quanto è lunga la barca. Alla risposta 12 metri, guarda il verbale che riporta navigazione a 300 metri dalla costa e mi dice che non c’è nessuna sanzione che può applicare perché ero in regola.

Mi dice che nella nuova normativa Francese solo le barche oltre i 20 metri devono ancorare a una batimetrica oltre i 30 metri.

Mi saluta e mi dice che posso andare.

Tutto bene quello che finisce bene, ma nel frattempo ho perso 2 giorni di vacanza, mi sono fermato una notte a Mentone, ho fatto 100 km andata e ritorno Sanremo-Nizza e speso i soldi dell’autostrada, più l’arrabbiatura per una contestazione di un’infrazione che non ho fatto, senza poi contare i modi di approccio con i turisti.

Sergio Storini