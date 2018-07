Sai virare sui buoni e sugli scarsi? Mettiti alla prova con un gioco!

Cari velisti, ecco un giochino dalla grafica minimale che crea dipendenza. Si chiama Windgame ed è sviluppato da Sailracer, che ha creato anche un’app per la tattica di regata. Dovrete solo virare sui buoni e gli scarsi per fregare il vostro avversario. Il bello è che il vento, nelle sue variazioni di intensità è direzione, è basato sulle oscillazioni reali prese dalla stazione meteo ultrasonica della Nanny Cay Marina delle Isole Vergini Britanniche. La vostra barca è quella rossa, per virare cliccate sul pulsante “Tack”. Mettetevi alla prova!!! E un consiglio: “sparare il bordo” non serve a nulla!

