Cosa fare quest’estate? Cosa sono i “medicane”? Quali sono le migliori barche volanti? Come pulire la vostra barca senza inquinare? Questo, e molto altro, sul Giornale della Vela di Agosto!

Benvenuti a bordo del numero di agosto del Giornale della Vela, in distribuzione nelle edicole e già in digitale. Il numero da portare con voi a bordo durante la crociera estiva.

Ed è proprio pensando a voi che siete “a zonzo” per le coste italiane che abbiamo raccolto per voi 32 idee per rendere indimenticabile la vostra crociera estiva: ovunque voi siate, siamo certi che troverete quello che fa per voi. In un mega-tabellone troverete i nostri consigli, quelli legati a una data agostana precisa (processioni, festival, concerti sul mare) e quelli senza tempo (ristoranti, baie, etc…). Che dire… fateci sapere se avete seguito i consigli dei nostri esperti e come è andata!

Il maxi-tabellone estivo non è ovviamente l’unico motivo per cui salire a bordo del numero di agosto del Giornale della vela, eccone altri dieci.

Ma prima: vi ricordiamo che è il momento giusto per abbonarvi alla versione cartacea del Giornale della Vela. A soli 49 euro (invece che 91!), avrete 14 numeri invece che 11, e le spese di spedizione le paghiamo noi! ABBONATEVI SUBITO QUI

1. IL FUTURO E’ GIA’ QUI. RIUSCITE A VEDERLO

Alla Foiling Week sul Garda c’erano oltre 180 barche volanti di tutti i tipi, tantissimi giovani e grandi campioni: il meglio della vela vola sui foil. Noi ve la raccontiamo con il bell’articolo che il velista-velalo Vittorio d’Albertas ha scritto per noi e le foto di Martina Orsini. E c’è anche una rassegna di cosa offre il mercato se vi è venuta voglia di “spiccare il volo”…

2. ATTENTI AI MEDICANE!

Forse non lo sapete, ma anche il Mare Nostrum ha i suoi uragani: con il termine medicane (crasi di Mediterranean Hurricane) si indicano questi fenomeni che possono essere molto, ma molto pericolosi. Ci spiega tutto Riccardo Ravagnan di Meteomed…

3. GIRO DEL MONDO

Quarantacinque anni di grandi sfide. Ma adesso si cambia. Le prime, eroiche, Whitbread, l’epopea dei maxi e la “crisi” al tempo dei monotipi. Vi raccontiamo la storia della più grande avventura che ogni vero marinaio sogna. E che dal 2021 si rinnova per non “morire”…

4. LE MIGLIORI 20 APP DA BARCA

Smartphone e tablet a bordo: APP…rofittatene! La nostra selezione di applicazioni da scaricare sui vostri device: dal meteo alla sicurezza, dalla cartografia all’ormeggio (e persino le “passatempo”).

5. COME VADO IN CROCIERA E VINCO LE REGATE (CON LA STESSA BARCA)

Ha vinto due volte il titolo Italiano di altura, è un esempio di ibrida pensata per regatare al top e per andare in crociera. I segreti dello Scuderia 50 Altair 3 svelati dall’armatore Paniccia e il progettista Umberto Felci…

6. ECOPULITA

Come rendere splendente la tua barca senza inquinare. L’ecovelista Simone Pierotti ci svela tutti i segreti

per pulire la vostra barca a impatto zero: fate tesoro dei suoi consigli, tra prodotti biodegradabili e sempreverdi “rimedi della nonna”…

7. QUEL 20 AGOSTO INDIMENTICABILE

In Sardegna nell’arcipelago della Maddalena va in scena a fine agosto la VELA Cup/Trofeo Formenton. Un appuntamento irrinunciabile per chi vuole finire le vacanze in bellezza…

8. CAPO D’ORLANDO MARINA: DAVANTI ALLE EOLIE TRA LE BELLEZZE SICILIANE

Appena arrivato da un porto toscano ha già deciso: terrà qui la sua barca per un anno. Abbiamo incontrato Ian Brolik, tedesco di Brema, in banchina a Capo d’Orlando Marina in una giornata di giugno. Ci racconta…

9. COME MANOVRARE IN SICUREZZA SENZA L’AIUTO DI NESSUNO

Prosegue la nostra rubrica dedicata alla navigazione sicura, senza uscire dal pozzetto, grazie ai consigli del navigatore Luca Sabiu. In questa seconda puntata ci racconta, nel dettaglio, come ridurre il genoa e come virare da soli (con e senza autopilota)…

10. LE NOSTRE PROVE

Abbiamo provato per voi due barche agli antipodi: il croato Salona 380, che si è rivelato un vero e proprio “cacciatore di brezze” (c’è la mano di Cossutti), e l’Amel 50, il primo sloop mai realizzato dal cantiere francese…