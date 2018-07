Un Bavaria così non l’avete mai visto! Il C 45 Ambition sotto l’obiettivo del Giornale della Vela. FOTO

L’occasione era ghiotta, nessuna testata italiana, pochissime quelle internazionali, hanno visto navigare e hanno fotografato da vicino il nuovo Bavaria C45 Ambition, la versione più sportiva del nuovo 45 con piano velico maggiorato e chiglia e timoni più profondi. L’invito era quindi di quelli da cogliere al volo anche perché avevamo la possibilità di inquadrare la barca disegnata da Maurizio Cossutti (ce l’aveva raccontata a Dusseldorf LEGGI QUI) in una cornice eccezionale, quella di Porto Venere e del Golfo dei Poeti.

Il nostro collaboratore Mauro Giuffrè ha avuto anche un po’ di fortuna, perché le condizioni della sessione fotografica erano al dir poco eccellenti: brezza dai 9 ai 13 nodi, acqua piatta, buona luce e una barca preparata a puntino.

Carena pulita, vele appena consegnate che includevano oltre alla randa e al fiocco autovirante anche un Code Zero e un gennaker, e un equipaggio in grado di condurla al meglio. Insomma cosa chiedere di più per soddisfare la nostra curiosità giornalistica?

Ottima l’impressione che ci ha restituito la barca in termini di velocità rilevate. Sempre tra i 7,5 e gli 8 di bolina con 11-12 di vento e un angolo tra i 40 e i 45 gradi, e 9 nodi pieni quando ha navigato sotto gennaker o con il Code Zero.

Molto interessante anche la reattività della barca in uscita di virata, in queste condizioni la barca riparte subito riguadagnando velocemente un buon angolo al vento.

Sotto gennaker la barca riesce a scendere bene anche fino a 120 gradi dando l’impressione di non perdere mai una buona inerzia.

