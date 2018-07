Siamo sempre più vela-social: ecco cinque motivi per seguirci su Instagram

Tutto cambia, tutto si evolve. E noi ci adeguiamo: l’avrete notato, che da qualche tempo, il nostro profilo di Instagram si è dato una bella rinnovata. Grazie ai nostri redattori e all’ingresso nel team del nostro “uomo-social” Bacci Del Buono, vi raccontiamo un sacco di cose su quest’altro canale di comunicazione che si integra con il sistema di comunicazione del Giornale della Vela.

LA “GALASSIA” VELA

La “galassia” del Giornale della Vela parte dalla “mamma”, che è la rivista cartacea (a proposito, fino a settembre se vi abbonate per voi tre numeri in regalo!) e digitale che approfondisce e ha esclusive. C’è poi il nostro sito che vi aggiorna 24/24h; la nostra pagina Facebook che rilancia le migliori notizie ed è un importante spazio di discussione; il gruppo Facebook GDV – Sailors United, dove potete postare anche annunci di compravendita. E ora stiamo puntando forte anche su Instagram, che parla attraverso le immagini e i video in diretta, con canali speciali dedicati a eventi e anteprime.

Prima di raccontarvi i cinque motivi per seguirci su Instagram…

LA SOGLIA DEI 10.000 FOLLOWER E’ VICINA!

Se CLICCATE QUI e inziate a seguirci ci aiutate a raggiungere i 10.000 follower su Instagram. Non lo facciamo per un capriccio ma perché raggiunta questa soglia Instagram ci permette di attivare i link così da rendere più semplice e utile anche per voi la fruizione dei nostri contenuti senza fatica… è più semplice con un solo click senza cercare e perdere tempo!

I CINQUE MOTIVI PER SEGUIRE IL GIORNALE DELLA VELA SU INSTAGRAM

1. Trovate le foto e i video più belli per soddisfare la vostra passione, la vela. Declinati in chiave “adrenalinica”, ovviamente.

2. Grazie alle nostre “stories”, potrete seguire eventi e regate (come la Giraglia, la 151 Miglia, la VELA Cup, il TAG Heuer VELAFestival) raccontati live a “pillole”, in modo mai serioso, né noioso grazie ai nostri “anchorman”. Ve lo garantiamo! In più interviste ai personaggi della vela, ai campioni, agli appassionati, ai giovanissimi!

3. Se raccogliete un rifiuto in mare, lo fotografate e lo inviate all’inbox Instagram, parteciperete al concorso “No Plastic” nell’ambito della nostra iniziativa Medplastic (scopri di più): potrete vincere fantastici premi. Tra cui una crociera in Egeo assieme a dei marinai molto particolari… In più, sarete sempre aggiornati su come stia andando il progetto! Ma non è solo questo: potrete essere voi stessi i protagonisti, se ci inviate i vostri video e le vostre foto di vela saremo lieti di ripostarle!!!

4. Vi godrete i migliori “meme” (le immagini unite a una breve frase divertente, a volte dissacrante o legata a luoghi comuni) di vela ideati dalla “branca social” della nostra redazione assieme al nostro influencer Bacci Del Buono.

5. Resterete sempre aggiornati sulla “galassia vela” con i collegamenti in diretta dalla redazione, le presentazioni live dei numeri della rivista, i commenti delle notizie che pubblichiamo e molto, molto altro!