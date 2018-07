Attraversa la Manica in Optimist. Tanto di cappello per Tom Goron, 12 anni!

Piccoli recordman oceanici crescono. Tom Goron, 12enne francese, a fine giugno ha attraversato in solitario il canale della Manica a bordo del suo Optimist battendo il record di percorrenza su una barca così piccola!

Tom ha compiuto la traversata partendo alle 7 del mattino dall’Isola di Wight (Inghilterra) giungendo a Cherbourg, in Francia), dopo 60 miglia e 14 ore e 20 minuti di navigazione. Una tribolata navigazione: ha vomitato ben 10 volte durante l’impresa e ha sofferto il mal di mare tutto il tempo.

E’ stata una folle impresa? Secondo la polizia francese si, ed è stata portata a termine senza permessi. Ma in realtà è avvenuta in totale sicurezza: il padre Nicholas ha seguito Tom a distanza con una barca a vela di assistenza, pronta a intervenire in caso di necessità. La parte più difficile è stata l’avvicinamento alle coste della Normandia, quando il ragazzo si è trovato contro vento e correnti a causa della marea.

Questa impresa ci ha ricordato quella di Alberto Bona nel 2006 (ve l’abbiamo raccontata qui) sebbene Tom l’abbia compiuta da molto, ma molto più giovane!

Arrivato a terra è stato accolto dalla mamma Sophie, che lo ha abbracciato e gli ha offerto un buon succo di mela. Tom ha annunciato che la sua priorità, appena approdato a riva, era quella di divorarsi un hamburger e poi andare a dormire. E il prossimo obiettivo? “Il giro del mondo in solitario, magari tra 10 anni però!”. Tom, ti teniamo d’occhio.