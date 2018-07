Addio a Liliana Pradel, era responsabile marketing del Marina di Varazze

A soli 49 anni è mancata Liliana Molin Pradel, la responsabile vendite e marketing del Marina di Varazze, che da tempo aveva iniziato a combattere contro una grave malattia. Liliana era molto conosciuta e apprezzata nel mondo della nautica, perché dopo una breve esperienza in Fiat, aveva intrapreso una carriera di successo con il gruppo Azimut Benetti, ricoprendo ruoli di crescente prestigio e responsabilità, fino al 2014 quando è arrivata al Marina di Varazze, piccola località vicino a Savona, come responsabile del marketing e delle vendite. Liliana era un punto di riferimento per colleghi e collaboratori, grazie alle sue qualità umane e professionali da leader. Nonostante negli ultimi due anni stesse portando avanti la sua personale battaglia contro la malattia, non ha mai smesso di lavorare con energia e con passione. Da responsabile marketing e vendite del Marina di Varazze ha portato avanti progetti ed eventi legati al mondo della vela e delle regate organizzate nella cittadina ligure.