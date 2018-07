Che novità! Dehler 30 One design, per velisti non convenzionali

I Dehler non sono mai state delle barche convenzionali o banali, ma questa volta il cantiere tedesco si è superato. Per i suoi 50 anni il marchio, che oggi appartiene al gruppo Hanse, ha deciso di festeggiare con le “bollicine”, con una barca, ancora segretissima, completamente fuori dagli schemi, una chicca di innovazione. Se vi piacciono le regate lunghe in doppio tenetela d’occhio perché potrebbe fare al caso vostro.

Stiamo parlando del nuovo Dehler 30 One Design, una barca pensata per le regate d’altura e per essere condotta anche in solitario o da due persone. La firma è dello studio Judel/Vrolijk & Co che ha deciso di connotare in maniera netta il progetto.

Prua completamente inversa, svasature su murata e ponte, volumi di prua consistenti per avere grande potenza soprattutto alle andature portanti con vento forte, grazie anche a un obiettivo di dislocamento di appena 2500 kg. La barca sarà dotata di doppia pala di timone e ballast per sopperire alla mancanza di peso dato l’utilizzo in equipaggio ridotto. In ultimo sarà una barca anche eco, dotata di un motore elettrico retrattile.

Lunghezza scafo 9,14 mt

Lunghezza gall. 9,00 mt

Immersione 2,20 mt

Dislocamento 2500 kg

Zavorra 900 kg

Ballast 200 lt

