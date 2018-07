Trent’anni d’amore per la vela: il 20 agosto parte la VELA Cup / Trofeo Formenton

Manca poco più di un mese all’inizio della VELA Cup / Trofeo Formenton, una regata unica che parte da Porto Rafael, nel nord della Sardegna il 20 agosto e attraversa tutto l’arcipelago della Maddalena in un percorso mozzafiato. Una grandissima festa della vela, in pieno spirito VELA Cup condiviso appieno dal Trofeo Formenton. Per entrambi infatti l’obiettivo è ben chiaro: far divertire e coinvolgere tutti, sia a terra che in mare. Cosa chiedere di più che una veleggiata con centinaia di innamorati del mare, in uno scenario unico al mondo come le isole della Maddalena? Se sei in vacanza con la barca in alto Tirreno, con una barca da crociera e famiglia, la VELA Cup è il modo migliore per passare due giorni di emozioni autentiche. Infatti a questa regata partecipano velisti da tutta Italia, dai grandi campioni e armatori come Vincenzo Onorato, un habituée del Formenton, ai semplici appassionati che vogliono provare sulla propria pelle questo evento magico. È ammesso ogni genere di barca a vela e di equipaggio (CLICCA QUI), c’è una classifica per ogni classe di lunghezza e per chi naviga in crociera ( solo vele bianche), oltre ai premi per quasi tutti (anche per l’ultimo arrivato in reale). Oltre allo spettacolo in acqua, la VELA Cup continua anche a terra con la festa di fine regata, che inizia subito dopo la fine della premiazione e continua fino a tarda serata. Un’altra occasione imperdibile per trascorrere del tempo con chi ama il mare e la vela, all’insegna del divertimento in un porticciolo suggestivo come Porto Rafael.

Trent’anni di passione: il libro del Formenton

Il Trofeo Formenton quest’anno arriverà alla sua trentesima edizione e per l’occasione è stato realizzato un libro in cui viene raccontata tutta la storia della manifestazione, dalle origini fino ad oggi con il contributo dei moltissimi che vi hanno preso parte. Una veleggiata che fin dalla sua origine ha avuto ben chiaro quali erano i valori e lo spirito che sono stati la chiave del successo. Una testimonianza preziosa di un evento che è ormai entrato nel cuore di moltissime persone e che per questa edizione punta a fare il record di iscritti. Non mancare!!

ISCRIVITI ORA!