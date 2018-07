L’antico porto di Cowes, sull’isola di Wight, e le mitiche acque del Solent, dove andò in scena la prima edizione della Coppa America nel 1851, profumano di vela. Il braccio di mare che separa l’isola dall’Inghilterra noto come paradiso per la vela, tra venti e maree, ospita ogni anno il più importante evento del Regno Unito riservato alle vele classiche, la Panerai British Classic Week.

Decine di yachts d’epoca, classici e “modern-classic”, provenienti soprattutto dai paesi del Nord Europa, si ritrovano a Cowes per partecipare alle cinque regate che danno diritto alla vittoria finale della manifestazione e alla spettacolare Panerai Classic Round the Island Race, la speciale gara organizzata nella domenica finale lungo il percorso che diede origine all’America’s Cup.

Le regate vanno avanti fino al 21 luglio, noi vi proponiamo tutte le emozioni dei primi giorni di regate con la supergallery di Guido Cantini!